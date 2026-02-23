Resande elektriker - E-mobility Skellefteå
Har du erfarenhet av arbete med laddinfrastruktur, billaddningsparker och lagring av energi inom fordonsindustrin eller är du intresserad av det området? Har du en förmåga att kunna arbeta självständigt och trivs med resor i tjänst? Vi söker en serviceelektriker inom E-mobility!Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som serviceelektriker kommer du ansvara för underhåll- och nyinstallationer av laddningsinfrastruktur och energilagring med hög kvalitet. Resor i tjänst förekommer och arbetet täcker stora geografiska områden.
Axplock av arbetsuppgifter:
• Underhåll, service och installation av anläggningar för laddning av elbilar
• Ansvarar över underhållsarbeten och nya projekt som elsäkerhetsledare
• Arbete utifrån befintligt egenkontroll-program
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde snarast eller enligt ÖK.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är elektriker och har minst 2 års erfarenhet som serviceelektriker och är sugen på att ta nästa steg, till ett företag som lägger stor kraft på att vidareutveckla dig och ge dig rätt förutsättningar att trivas.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Det krävs också att du är en ordningsam person då du kommer planera dina dagar efter de arbetsordrar du tilldelas. Denna tjänst kommer att innebära mycket resor i tjänst. Det är därför viktigt att du som person har en livsstil som passar med detta upplägg.Kvalifikationer
• Erfarenhet från arbete som serviceelektriker
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• ECY Certifikat
• Möjlighet att kunna resa över stora geografiska områden i tjänsten
Meriterande:
• Godkänd ESA-utbildning
• Tidigare erfarenhet från installation och service av laddinfrastruktur och snabbladdare
• Erfarenhet av systemen: Delta, Alpitronic eller siemens
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens E-mobility - Skellefteå i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: jobb.gbg@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "E-mobility - Skellefteå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
931 62 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
jonas Mellbin jonas@btp.se 0732442304 Jobbnummer
9758814