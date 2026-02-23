Resande arbetsledare till Luleå - Betong
Schnell Rekrytering AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-02-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Schnell Rekrytering AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Falun
eller i hela Sverige
Resande arbetsledare till spännande projekt i Luleå - Betong
Till ett omfattande och tekniskt utmanande projekt i Luleå söker vi nu en erfaren arbetsledare inom betong. Här får du en central roll i produktionen med ansvar för både personal och genomförande i ett större projekt med höga krav på kvalitet och struktur.
Vi söker dig som har erfarenhet från betongproduktion och som vill vara med och bidra till ett framgångsrikt projekt i norra Sverige.
Om rollen
Som arbetsledare inom betong ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet i produktionen. Du säkerställer att arbetet utförs enligt ritningar, tidplan och kvalitetskrav.
Rollen kräver att du har god förståelse för byggprocessen och kan arbeta självständigt med hög struktur och tydlighet.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har minst 2 års erfarenhet som arbetsledare inom betong
• Har god vana av att läsa och tolka ritningar
• Har god förståelse för byggprocessen
• Behärskar svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande:
• Betong klass 1 och/eller Betong klass 2
• Erfarenhet av Prefab betongelementDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Är samarbetsorienterad och trivs med att arbeta i team
• Ödmjuk och prestigelös
• Tydlig och strukturerad i ditt ledarskap
Du trivs med ansvar, är lösningsorienterad och bidrar till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Vi erbjuder
• En viktig roll i ett spännande projekt i Luleå
• En familjär kultur med korta beslutsvägar
• Goda utvecklingsmöjligheter inom bolaget
• Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet
• Vi ser gärna sökande från hela landet och kan erbjuda flexibla lösningar för arbetstider och dagar
Låter detta som rätt nästa steg för dig?
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Arbetsplats
Luleå Jobbnummer
9756987