Requirement Manager med teamledaransvar
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-01
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Vill du kombinera teknik, struktur och ledarskap i en roll där du får en nyckelposition i avancerade utvecklingsprojekt? Som Requirement Manager med teamledaransvar blir du en viktig del av vårt System Management-team och bidrar till att skapa effektiva arbetssätt som säkerställer kvalitet genom hela utvecklingsprocessen.
Vad vi erbjuder dig
Du blir en del av ett kompetent team där samarbete, kunskapsdelning och utveckling står i fokus. Hos oss får du en roll med stort ansvar och goda möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt.
Din framtida utmaning
I den här rollen ansvarar du för att krav- och ändringshantering fungerar effektivt genom hela projektets livscykel. Du säkerställer att kravdatabaser, ändringsärenden och konfigurationsstyrning följer etablerade processer och fungerar som ett stöd för projektorganisationen.
Du ansvarar för att kravdatabaser och ändringsärenden hanteras enligt gällande instruktioner och rutiner, samt för att utbilda och stötta projektmedlemmar i verktyg och arbetssätt.
I organisationen får du en nyckelroll i att säkra strukturerad krav- och ändringshantering i våra projekt samt samordna arbetet inom gruppen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för kravdatabasen: mallar, struktur, länkar, verifieringsinformation och accessrättigheter.
Säkerställa god ordning och reda i krav- och ändringsverktyg samt följa upp status, avvikelser och efterlevnad av instruktioner.
Utbilda projektmedlemmar och nya kollegor i kravhantering, ändringshantering och användning av verktygen.
Teamleader-rollen innebär ansvaret att samordna arbetssätt, kalla till gemensamma möten, samt driva fram och underhålla instruktioner och utbildningsmaterial.
Samverka med andra delar av organisationen kring gränsytor och processefterlevnad i de gemensamma verktygen.
Den du är
Vi söker dig som har erfarenhet av kravhantering, databashantering och gärna ändringshantering. Du trivs i en roll där struktur, kvalitet och samarbete står i fokus. Du har lätt för att sätta dig in i nya verktyg, processer och arbetssätt och ser värdet av att skapa ordning och tydlighet i komplexa projekt. Du är helst utbildad Civil- eller högskoleingenjör eller har motsvarande kunskaper från arbetslivet.
Som person är du pedagogisk, kommunikativ och har en naturlig förmåga att samordna människor och aktiviteter. Du tycker om att stötta och utveckla andra, tar gärna initiativ till förbättringar och arbetar proaktivt. Du är analytisk, noggrann och har ett lösningsorienterat förhållningssätt som gör att du kan driva frågor framåt även när många intressenter är involverade.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen tror vi att du är ansvarstagande, prestigelös och trivs med att arbeta i nära samarbete med både kollegor och projektorganisation.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Vad du blir en del av
Ett viktigt, spännande jobb i ett företag i stark tillväxt! Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Kontaktperson
Har du frågor kring tjänsten, kontakta: Rekryterande chef, John Nordgren , Chef System Management, 070 680 46 46 eller rekryteringskonsult Cathrine Lind, AxÖ Consulting, tfn 070 – 577 06 18.
OBS! Vi tar semester under v 28-31 och din ansökan kommer att behandlas efter sista ansökningsdagen som är 16 augusti.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik och möjlighet till delvis distansarbete.
Om du inte redan bor här, ser vi ser gärna att du blir en av alla som tagit steget och flyttat till Örnsköldsvik för jobb hos oss med möjligheten att kombinera karriär med allt som Höga Kusten har att erbjuda. Självklart erbjuder vi generöst flyttbidrag och goda villkor i övrigt.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Patrik Wågström, Unionen 0660-80112 Jobbnummer
9986157