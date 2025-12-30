Reparatör Personvagnar (PSV) - Olskroken

EuroMaint Rail AB / Grovarbetarjobb / Göteborg
2025-12-30


Om rollen
Som reparatör hos EuroMaint i Olskroken blir du en viktig del av det dagliga underhållet av våra personvagnar. Rollen är varierande och kombinerar praktiskt arbete med tekniskt problemlösande. Du arbetar både självständigt och i team med planerat underhåll samt felsökning och reparation vid behov.
Arbetet omfattar flera teknikområden såsom mekanik, el, hydraulik och pneumatik och ger dig möjlighet att utvecklas i en högteknologisk verkstadsmiljö tillsammans med engagerade kollegor.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll av personvagnar
* Felsöka och åtgärda tekniska problem inom mekanik, el, hydraulik och pneumatik
* Arbeta både självständigt och i team enligt gällande underhållsplaner
* Bidra till ordning, säkerhet och en god arbetsmiljö
* Dokumentera och rapportera utfört arbete i våra system
* Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, säkerhet och kvalitet är centrala delar i vardagen.

Publiceringsdatum
2025-12-30

Profil
Vi söker dig som är praktiskt lagd och trivs med att arbeta med händerna i en teknisk miljö. Du är nyfiken, ansvarstagande och tycker om att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet från verkstad, industri eller tekniskt underhåll (meriterande)
* Intresse för teknik och felsökning
* Grundläggande kunskaper i ellära (meriterande)
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Ett noggrant och säkerhetsmedvetet arbetssätt

Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
* Gedigen introduktion med både teori och praktik
* Möjlighet till kompetensutveckling och karriär inom EuroMaint
* En högteknologisk arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter
* Ett engagerat team med stark gemenskap och arbetsglädje

Övrig information
Arbetstider: Dag 07:00-15:30 eller natt 20:30-05:00 (4 nätter/vecka)
Anställning: Provanställning med möjlighet till tillsvidare
Hälsokontroll och bakgrundskontroll före anställning

Om EuroMaint:
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.

Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4129-43869793".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Euromaint Rail AB (org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Jenny Gunnarsson
(+46) 70 1856516

Jobbnummer
9665988

