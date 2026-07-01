Reparatör/Mekaniker
Jönköpings kommun / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2026-07-01
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du tidigare arbetat som reparatör/mekaniker med fokus på fordon och maskiner? Värderar du arbete i team och trivs med en kreativ och omväxlande arbetsmiljö? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Som reparatör hos oss blir du en del av teknisk service som är en serviceorganisation gentemot invånarna i kommunen och kommunens egna förvaltningar. Här kommer du att arbeta tillsammans med 12 kollegor som ansvarar för reparationer av kommunens fordonsflotta. Du får ett självständigt och varierande arbete där du hanterar allt från traktorer och redskapsbärare till personbilar och lastbilar. Som reparatör har du en betydelsefull roll och samhällsviktig funktion.
Hos oss blir du en del av ett härligt arbetslag där laganda värderas högt. Du får ett kreativt och trivsamt arbetsklimat där det är naturligt att dela med sig av kunskap och stötta kollegor vid behov.
Du kommer att tillhöra Avdelningen Gata, park och skog (GPS) som ansvarar för att sköta och utveckla kommunens gator, vägar, parker och grönområden. Vi hanterar även parkering, samt underhåller och hyr ut fordon och maskiner.
Tjänsten utgår från Vasavägen 10 Vägporten, arbete på annan plats kan förekomma.Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
• Serva och reparera lastbilar/personbilar och dess kringutrustning
• Felsökning, diagnostik och reparation
• Möta kunder och vara ansiktet utåt för teknisk service
• Hålla dig uppdaterad på ny teknik för att kunna tillgodose kundens behov
• Samarbeta med interna och externa parter inklusive kollegor, närmsta chef och kundmottagare
• Arbeta med säkerhetsmedvetenhet och vårdande inställning till kommunens alla objekt
• Delta i utbildningar kopplat till ditt specialistområde
• Ingå i organisationen för vinterberedskap
Som reparatör bidrar du till en attraktiv och säker plats för alla att leva, bo och verka i.
Din kompetens
För att trivas i rollen som reparatör tror vi att du är nyfiken och har ett stort intresse för att serva fordon, reparera och meka. Du delar vår syn om att kvalitetsstandard, noggrannhet, produktion/funktion och service är naturliga fokusområden i arbetet som utförs. Du har även en stark inre drivkraft att utvecklas för att möta utmaningarna vi ställs inför i och med ny teknik samt lära nytt genom att vara informationssökande.
Som person är du samarbetsvillig och självgående genom att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är serviceinriktad som kännetecknas av lugn, uppmärksamhet, gott bemötande och en vilja att hjälpa andra. Du är lösningsorienterad och kvalitetsmedveten. Du är flexibel genom att snarare se möjligheter än hinder i förändringar och du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Du är stabil genom att behålla lugnet i stressade situationer. Kvalifikationer
• Fordonsteknisk utbildning på gymnasienivå
• Flera års erfarenhet av fordonsreparationer med lätta eller tunga fordon och dess kringutrustning
• Körkort B manuell växellåda
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• God datorvana med erfarenhet av att arbeta i digitala system
Meriterande
• Körkort C
• Erfarenhet från liknande verksamhet
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
Hos Jönköpings kommun får du mer än bara ett jobb – du blir en del av något större.
Läs mer om:
• Dina förmåner som medarbetare
• Hur det är att jobba hos oss
• Tekniska kontoret
Bra att veta
Rekryteringen avser två tillsvidaretjänster på 100% med start enligt överenskommelse. Vi läser ansökningar löpande och intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut.
Vi tillämpar provanställning
För tjänsten krävs att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret.
Eftersom arbetsuppgifterna medför exponering för vibrationer kommer du kallas till en medicinsk kontroll kopplad till vibrationsarbetet.
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp D. För mer information om befattningens löneintervall, se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg i din ansökan.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som reparatör/mekaniker!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska kontoret Kontakt
Bo Andersson, Enhetschef 036-102290 Jobbnummer
9986177