Reparatör Maskingruppen Stora projekt - Upplands Väsby
2026-01-19
Skanskas Region Stora projekt Stockholm leder och genomför några av landets mest komplexa och samhällsviktiga anläggningsprojekt - från broar, tunnlar och hamnar till väg- och järnvägsbyggen som förändrar hur människor rör sig och lever. Vi står bakom projekt som Slussen, BECCS, Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden, utbyggnaden av tunnelbanan i Nacka och SFR Forsmark - projekt som inte bara är tekniskt komplicerade, utan också avgörande för Stockholms framtid.
Inom regionen har vi en maskingrupp som med sin tekniska kompetens stöttar projekten i det dagliga arbetet. Nu söker vi en ny kollega som vill bli en naturlig del av teamet och driva arbetet tillsammans med oss.
Varierande vardag med fokus på reparationer och maskiner
Som reparatör hos oss blir du en viktig del av vår engagerade maskingrupp, ett mindre och sammansvetsat team med bas på vårt lokalkontor i Upplands Väsby. Här får du en vardag som varierar och där ditt kunnande kring maskiner verkligen kommer till sin rätt. Vi stöttar varandra i stort och smått, och du blir snabbt en del av gemenskapen.
I tjänsten ingår bland annat att:
- Reparera maskiner
- Svetsa och tillverka material i stål
- Reparera containrar
- Se över och underhålla hydraulpumpar och domkrafter
- Stötta vid försäljning av begagnade maskiner och material från avslutade projekt
- Hjälpa projekt med reparationer och vägleda kring hur maskiner fungerar
- Hantera enklare administration kopplat till uthyrning
Reparatör som värnar om kvalitet och gott samarbete
Vi söker dig som vill bidra med din kompetens som reparatör och som trivs i ett team där vi stöttar varandra. Du gillar att samarbeta och tar samtidigt egna initiativ när något behöver lösas.
Du arbetar strukturerat och noggrant, och din ärliga och tydliga kommunikation gör det lätt för andra att jobba med dig. Du delar våra värderingar och sätter alltid säkerhet och kvalitet först. Med din positiva inställning hjälper du oss att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig trygga och inkluderade.
Tjänsten kräver:
- Minst två års erfarenhet av att reparera och serva maskiner
- Erfarenhet av svetsning och tillverkning av stålprodukter
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Grundläggande IT-kunskaper
- B-körkort
Det är meriterande om du tidigare har truckkort, heta arbeten eller traversutbildning. Om du har gått en fordonsteknisk gymnasieutbildning är även det fördelaktigt.
Välkommen med din ansökan senast 3 februari
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Vi går igenom samtliga ansökningar efter sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten, kontakta produktionschef Niclas Johansson på telefon 010-448 28 34.
Vi ser fram emot din ansökan!
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
