Reparationstekniker med erfarenhet av tunga fordon
2026-03-05
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Om rollen
Vi söker en erfaren och driven reparationstekniker till vår kunds verksamhet i Lund. Här blir du en del av ett team som arbetar med avancerade specialfordon och säkerhetsskyddad produktion. Rollen passar dig som trivs i en teknisk, lösningsorienterad miljö där kvalitet och noggrannhet står i centrum.
Som reparationstekniker ansvarar du för att utföra lättare till medeltunga reparationer och montage på kundens fordon, både i egen verkstad och i samverkan med externa verkstäder i Lund med omnejd. Du kommer även att koordinera ett mindre team om 1-3 personer från Italien och arbeta tätt tillsammans med kundens kvalitetsavdelning för att åtgärda fel som upptäcks vid inspektioner.
Det här är en viktig roll i organisationen där du blir en nyckelperson i det dagliga reparations- och underhållsarbetet.
• Utföra lättare och medeltunga reparationer på specialanpassade fordon
• Leda och koordinera ett mindre team av tekniker (1-3 personer)
• Köra fordon till och från verkstad vid behov (kräver C-körkort)
• Hantera och följa upp reparationer som utförs av externa verkstäder
• Utvärdera felsökning, reparationsbehov och kostnadsförslag från externa aktörer
• Göra egna tids- och resursestimeringar för reparationsarbeten
• Läsa och tolka tekniska ritningar samt teknisk fordonsdokumentation
• Samarbeta nära kvalitetsavdelningen för att genomföra korrigerande åtgärder Kvalifikationer
• Minst fem års erfarenhet som reparationstekniker, helst inom tunga fordon
• Mycket god teknisk förståelse och trygg i att genomföra reparationer självständigt
• Van att analysera och bedöma kostnadsförslag samt planera reparationer
• Förmåga att läsa tekniska ritningar och fordonsdokumentation
• C-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Lund
Arbetstider: M-F 7.00-16.00
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
