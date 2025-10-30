Rental Sales Agent - Arlanda
2025-10-30
Vill du jobba och träffa kunder från alla jordens håll och kanter? Föredrar du ett arbete i högt tempo? Är du flexibel gällande arbetstider och har ett servicetänk? Då är det dig vi söker!
Avis Budget Arlanda söker en ny talang till teamet i tjänsten som säljare. Ta chansen att jobba i ett företag som är en härlig arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter samt möten med alla slags människor.
Om Avis
Avis Budget Group driver fem av de ledande varumärkena inom fordonsuthyrningsbranschen. Vi finns i 180 länder och betjänar kunder från 11 000 uthyrningsställen på flygplatser och i städer över hela världen. Det är en plats där framgången för ditt hyrbilskontor och din karriärsutveckling drivs av din personlighet och entusiasm. Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos oss kommer du att ansvara för att utveckla och bibehålla relationer med kunder, driva försäljning och uppnå våra mål. Du kommer att arbeta både självständigt och i team samt ha möjlighet att påverka och bidra till vår fortsatta tillväxt. Du älskar att leverera service i toppklass och drivs av att kunna påverka din lön.
Dina huvudsakliga uppgifter blir att:
• ta emot kunder och hyra ut bilar över disk
• arbeta med merförsäljning
• kundkontakt via telefon och mejl
• kontraktsskrivning
• följa dagliga checklistor
• bilinventering och administrativt arbete Kvalifikationer
Vi söker en service- och målinriktad säljare som brinner för att leverera resultat. Vi ser att du är en person som vågar utmanas, gillar struktur och noggrannhet. Hos oss värdesätter vi att du har en stark drivkraft och vilja att utvecklas. För den som har viljan finns det gott om chanser att växa och utvecklas inom företaget. För att lyckas i denna roll ska du vara stresstålig, effektiv och kommunikativ samt ha en hög samarbetsförmåga.
Krav för tjänsten
• Innehar B körkort (manuell och automat)
• Goda kunskaper i Svenska och Engelska (tal och skrift)
Ersättning
Lönen innefattar fast grundlön, ob-tillägg enligt kollektivavtal samt provision.
Omfattning
Anställningen avser fast anställning på heltid 100% med 6 månaders provanställning.
Kväll och helgarbete förekommer.
Vänligen kontakta rekryterande chef om du vill vet mer innan du söker: thomas.gothe@abg.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
Detta är ett heltidsjobb.
Arlanda Flygplats Hyrbilscentrum
190 46 STOCKHOLM-ARLANDA Körkort
Avis Arlanda
Thomas Goth Thomas.Gothe@abg.com
