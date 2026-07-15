Rent a Tent söker tältmontörer
Rentera Syd AB / Snickarjobb / Malmö Visa alla snickarjobb i Malmö
2026-07-15
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Rent a Tent är Sveriges största tältuthyrare med uthyrare på ca 20 orter runt om i Sverige. Vi söker nu 5 st anställda till vårt lager i Malmö.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta både arbetsmoment på vårt lager, så som tex packning och utlämningar till kunder, samt tältmontage och transporter till kund.
För att passa in hos oss ska du vara positiv och flexibel samt ha en hög känsla för kvalitet. Då arbetet innebär mycket kontakt med våra kunder ska du även vara serviceinriktad och social.
Arbetet som tältmontör innebär hårt fysiskt arbetet. Med anledning av detta bör du ha en god fysik och vara beredd på att ta i.
Goda kunskaper i svenska eller engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav och BE-körkort är meriterande.Publiceringsdatum2026-07-15Arbetstid och varaktighet
Behovsanställning löpande från juli månad.Så ansöker du
Ansökan tas endast emot via vår hemsida https://rentatent.se/rekrytering/malmo Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Rentera Syd AB
(org.nr 556656-9090)
Lockarps kyrkoväg 24 (visa karta
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238 41 OXIE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003819