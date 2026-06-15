Renhållningschef
Åre Kommun, Tekniska / Administratörsjobb / Åre Visa alla administratörsjobb i Åre
2026-06-15
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Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Samhällsutvecklingsförvaltningen spelar en nyckelroll i kommunens utveckling och består av tre samverkande avdelningar: Medborgarservice, Strategisk samhällsplanering och Tekniska avdelningen.
Tillsammans arbetar vi för att skapa bästa möjliga service för både invånare och företag, samtidigt som vi planerar och utvecklar ett hållbart och växande samhälle. Våra ansvarsområden sträcker sig från långsiktig samhällsplanering, kultur-, fritids- och näringslivsfrågor till drift och utveckling av kommunens vatten- och avloppssystem, avfallshantering och fastigheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och strategisk renhållningschef som vill fortsätta att ta ett helhetsgrepp, driva utveckling och forma Åre kommuns framtida hållbara avfallshantering. Vi är en av Sveriges mest dynamiska kommuner med närhet till natur och friluftsliv oavsett var i kommunen du bor vilket skapar en god balans mellan arbete och fritid.
Hos oss får du mer än bara ett meningsfullt arbete med stor samhällspåverkan. Du får möjlighet att bidra och påverka i en organisation där utveckling, engagemang, hållbarhet och nytänkande står i fokus. Som arbetsgivare erbjuder vi goda och trygga villkor med möjligheter till kompetens och karriärutveckling.
Som renhållningschef har du det övergripande ansvaret för kommunens renhållningsverksamhet - från insamling och logistik till utveckling av hållbara arbetssätt och tjänster. Du kommer att leda verksamheten både strategiskt och operativt samt säkerställer att vi möter framtidens krav på miljö, effektivitet och service. Till största del bedrivs verksamheten i upphandlad form och du kommer att leda en arbetsgrupp på 7 medarbetare vars profession är ingenjörer och handläggare.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda, utveckla och följa upp renhållningsverksamheten
• Ansvara för upphandlingar, budget, personal, resultat och verksamhetsplanering
• Driva utvecklings- och förändringsarbete kopplat till hållbarhet och digitalisering
• Säkerställa att lagar och regler inom avfalla och miljölagstiftning efterlevs
• Utveckla gynnsamma samarbeten med såväl interna som externa aktörer
• Vara en tydlig ledare som engagerar och utvecklar medarbetarna
• Föredra ärenden i politisk nämnd
Att vara chef i Åre kommun innebär att du verkar i en organisation som står för ansvar, tillit och utveckling. Chefskapet vilar på tre tydliga delar ledarskap, arbetsgivaransvar och verksamhetsansvar och du blir en viktig ambassadör för kommunen både internt och externt.
Du kommer att ingå i en ledningsgrupp på tekniska avdelningen samt i en ledningsgrupp för en sammanslutning av länets 8 kommuner och rapporterar till tekniskchef.Kvalifikationer
• Relevant utbildning eller och motsvarande erfarenhet
• Längre erfarenhet av ledarskap med personalansvar är meriterande
• Har erfarenhet av att driva förändring och utveckling
• Erfarenhet av att arbeta både operativt och strategiskt
• Erfarenhet av offentlig sektor är meriterande men inget krav
• Kunskap om avfallsfrågor, miljölagstiftning eller liknande områden är meriterande
• Erfarenhet av leverantörs- och kontraktsuppföljning
• Körkort är ett krav
Som person är du en prestigelös, kommunikativ ledare med god förmåga att skapa engagemang genom tillit. Du föregår med gott exempel, uppvisar intresse för dom du leder och har en hög närvaro. Du är handlingskraftig, följer upp, kan sätta korta och långsiktiga mål på individ och grupp nivå.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-11-02 Eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänsten är säkerhetsklassad och godkänd säkerhetsprövning kommer att krävas innan tjänsten kan tillträdas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre Kommun
(org.nr 212000-2494)
Järpen (visa karta
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837 22 JÄRPEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Kommun, Tekniska Kontakt
Tekniskchef
Mattias Gyllenswärd mattias.gyllensward@are.se 064716816 Jobbnummer
9963729