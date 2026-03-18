Renhållningschaufför över sommaren i Södertälje
2026-03-18
Vi söker renhållningschaufförer till Södertälje
För kunds räkning söker vi renhållningschaufförer med C-körkort till Södertälje för arbete under sommarhalvåret, med goda möjligheter till förlängning. Du får en ordentlig introduktion av ordinarie chaufför innan start.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Som renhållningschaufför ansvarar du för att samla in avfall runt om i kommunen, antingen själv eller tillsammans med en kollega. Arbetsdagen börjar och avslutas på återvinningscentralen där du utgår ifrån. Arbetet är fysiskt krävande.
Arbetstid och placering
Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: Mån-tors 06:00-15:00, fre 06:00-12:15 (övertid kan förekomma) Omfattning: Heltid under sommarhalvåret Placering: Södertälje
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad. Du trivs med ett fysiskt arbete, kan hantera stressiga situationer och har ett säkerhets- och miljötänk i trafiken. Du är en lagspelare som trivs både bakom ratten och i ett aktivt arbete.Kvalifikationer
Fullständig gymnasieutbildning
C-körkort
Giltigt YKB
Digitalt färdskrivarkort
God svenska i tal och skrift
Då arbetsplatsen är belägen långt ifrån kollektiva färdmedel behöver du ha tillgång till egen bil. Erfarenhet av att köra tung lastbil i yrkestrafik är meriterande. Personlig lämplighet värderas högt.Övrig information
Ansök via vår karriärsida. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras vid eventuell anställning.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannix AB
