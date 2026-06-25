Renhållningschaufför
Wikan Personal AB / Fordonsförarjobb / Staffanstorp Visa alla fordonsförarjobb i Staffanstorp
2026-06-25
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Vi söker nu för kunds räkning Renhållningschaufförer till Staffanstorp.Publiceringsdatum2026-06-25Om företagetArbetsuppgifter
Du kommer att vara delaktig i insamlingen av hushållsavfall.
Renhållningschaufför med fasta rutter runt Staffanstorp.
Du kommer att samla in hushållsavfall & återvinningsmaterial eller trädgårdsavfall.
Vara företagets ansikte ut mot kunderna.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker har en bakgrund som lastbilschaufför och du får gärna ha kört renhållningsbil eller liknande.
Krav är C-kort och YKB.
Som person är du social, flexibel och serviceorienterad.
Du får inte heller vara rädd för att hugga i och gilla att arbeta i ett högt tempo.
Du trivs med ett fritt arbete ute i vår fina natur.
Information och kontakt
Arbetstid är dagtid 06:30-15:30, Uppdraget startar snarast.
Arbetet startar som ett sommarvikariat och möjlighet till förlängning kan finnas.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka din ansökan redan idag.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Job Summary
Requirements and Experience
About the company
About Wikan Personal
Contact information Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Skiffervägen 102 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Kontakt
Johan Persson 046-5408593 Jobbnummer
9979393