Renhållningsarbetare till Lycksele ÅVC
2026-03-26
Ett aktivt jobb med kundkontakt och miljöfokus
Vill du ha ett jobb där du gör konkret skillnad varje dag - för både människor och miljö?
Vi söker nu en renhållningsarbetare med huvudsaklig placering på Lycksele ÅVC. Hos oss får du ett aktivt och varierat arbete där du möter kunder, arbetar praktiskt och bidrar till en hållbar avfallshantering.
Du är en viktig del i att anläggningen fungerar smidigt, säkert och effektivt.
Arbetstider är dagtid under vardagar.
Hos oss får du ett självständigt arbete med stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas inom verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
• Informera och vägleda kunder i sortering av avfall
• Ta emot och hantera olika typer av material, inklusive farligt avfall
• Skötsel och tillsyn av ÅVC-området
• Lasta, flytta och hantera containrar med traktor
Vid behov kommer du även att sköta transporter och insamling, vilket gör tjänsten varierad.Kvalifikationer
Krav:
• C-körkort
• CE-körkort
• Giltig YKB
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Grundläggande datorvana
Meriterande:
• Erfarenhet från återvinningscentral eller avfallsverksamhet
• Maskinvana (hjullastare, grävmaskin och fordonsmonterad kran)
• Kunskaper inom svets och reparationer av fordon och utrustningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
• Trivs i en roll där du kombinerar service med praktiskt arbete och tar ansvar för både kundmöte och anläggning
• Är ansvarstagande och lösningsorienterad
• Trivs med ett fysiskt och varierande arbete
• Kan arbeta både självständigt och i team
• Bidrar till en god arbetsmiljö
Du är en viktig ambassadör för verksamheten och bidrar till ett professionellt bemötande.Om företaget
Lycksele Avfall och Vatten AB är ett kommunägt bolag med ansvar för avfall, vatten och avlopp i Lycksele kommun.
Avfallsenheten ansvarar för insamling av kommunalt avfall, slam, farligt avfall, förpackningar samt drift av våra tre återvinningscentraler.
Läs mera på www.lavab.nu.
Vi undanber oss all kontakt från annonsförsäljare som inte söker tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 (rekrytering sker löpande) Ersättning
Individuell lön, ange löneanspråk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele Avfall och Vatten AB
(org.nr 559074-3786), http://www.lycksele.se/lavab/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftansvarig
Anna Renström anna.renstrom@lavab.nu 0950-167 19 Jobbnummer
9821421