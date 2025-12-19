Renhållningsarbetare med C-körkort
Vänersborgs Kommun / Renhållningsjobb / Vänersborg Visa alla renhållningsjobb i Vänersborg
2025-12-19
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs Kommun i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Hos oss på Renhållningen i Vänersborgs kommun arbetar vi för en renare, tryggare och mer hållbar framtid.
Vi är stolta över att bidra till en miljö där människor trivs och naturen värnas. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt engagerade team och tillsammans skapa ordning och kvalitet i kommunens avfallshantering. Här får du ett arbete som är både viktigt och meningsfullt - där din insats märks direkt!Arbetsuppgifter
Som renhållningsarbetare med C-kort blir du en viktig del av vårt team som arbetar för en renare och mer hållbar miljö. Du kommer att utföra en rad olika arbetsuppgifter, som inkluderar:
- Insamling och sortering av avfall från hushåll och företag, vilket kan innebära tunga lyft och fysisk aktivitet utomhus.
- Transport av avfall till avfallsanläggningen.
- Försäkra att alla rutiner för säkerhet och miljö efterlevs under ditt arbete.
- Arbeta aktivt med att informera allmänheten om korrekt avfallshantering.
- Delta i planerade underhåll och reparationer av vår utrustning.
Vi värdesätter ett stort engagemang för ditt arbete och en stark laganda. Ditt arbete kommer att bidra till att göra vår stad ren och inbjudande för alla dess invånare. Tillsammans kan vi göra skillnad!Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
- Innehav av C-kort och YKB är ett krav, då du kommer att köra våra fordon.
- Du har erfarenhet inom avfallshantering eller liknande arbeten, vilket gör dig väl förberedd för de utmaningar som kan uppstå.
- Du är en noggrann och ansvarsfull person som lägger stor vikt vid säkerhet och miljöhänsyn.
- Det är viktigt att du är en god teamspelare, eftersom du kommer att arbeta tillsammans med kollegor för att upprätthålla en ren och trygg miljö.
- Du har en positiv attityd, vilket hjälper till att skapa en trivsam arbetsmiljö.
- God kommunikationsförmåga är uppskattad, både för samarbetet med teamet och för kommunikationen med allmänheten.
Om du brinner för att göra skillnad i samhället och har rätt kvalifikationer, tveka inte att söka! Vi värdesätter engagemang och söker dig som vill vara en del av vårt dynamiska team.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden, skicka gärna in din ansökan i tid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
.
Vänersborgs Kretslopp & Vatten är en balansräkningsenhet som organisatoriskt tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vänersborgs Kretslopp & Vatten ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av spill- och dagvatten. Vidare ansvarar Vänersborgs Kretslopp & Vatten för avläsning och byten av vattenmätare. Verksamheten innefattar även Renhållningsverket. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/317". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Niclas Janflod 0521-721251 Jobbnummer
9656041