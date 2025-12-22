Renhållningsarbetare med C-behörighet
Lindesbergs kommun, Avfall och Återvinningsenheten / Renhållningsjobb / Lindesberg Visa alla renhållningsjobb i Lindesberg
2025-12-22
Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder kreativa samtal, högt tempo, lösningsfokuserade arbetssätt och ger dig möjlighet att driva och delta i föränderliga samhällsbyggnadsprocesser. Vi är en samverkande förvaltning mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun med ett brett uppdrag inom kommunernas samhällsbyggnadsprocesser.
Förvaltningen består av tre huvudsakliga verksamhetsområden: teknisk verksamhet, planering och projekt samt bygg och miljö.
Förvaltningen utvecklar samhället och Avfall- och Återvinningsenheten har ett brett uppdrag inom bland annat strategisk avfallsplanering, insamling av avfall samt mottagning av avfall vid våra bemannade återvinningscentraler i respektive kommun. Verksamhetens fokus är att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder och en hållbar
avfallshantering. Avdelningen består idag av 20 hängivna och erfarna medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som ett vidare steg i det kommunala förpackningsansvaret så håller vi nu på att starta upp vår verksamhet med att samla in förpackningsavfall vid flerfamiljshus i våra fyra samverkanskommuner. Vi söker nu 2 renhållningsarbetare med C-körkort och godkänd YKB, för uppstart under Q1 2026. Du ska gilla fysiskt arbete utomhus då arbetet till största delen är utanför bilen. Då detta är ett serviceyrke med mycket kundkontakt så är det viktigt att du gillar att jobba med människor. Arbetstider enligt schema, måndag till fredag, men andra tider kan också förekomma.
Arbetet ska genomsyras av ett helhetsperspektiv och drivas i samstämmighet med våra värdeord förtroende, öppenhet, respekt och engagemang.
I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår:
* Insamling av förpackningsavfall med komprimerande tvåfacksavfallsbil
* Hantering av fordonsdatorer
* Avvikelserapportering
* Daglig underhåll/kontroll av fordon
* Du ansvarar för att dina tilldelade turer genomförs med god kvalitet och hög servicegradKvalifikationer
För att du ska trivas i rollen som renhållningsarbetare är det viktigt att du kan arbeta planerat och strukturerat, ha ett ordningssinne samt en pedagogisk läggning med en förmåga att behålla lugnet i stressiga situationer. Att kunna ta egna initiativ samt att ha ett gott kundbemötande är av största vikt. Du är bekväm med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor. Ett flexibelt tänk kommer vara behjälpligt då arbetsområdet är halva Örebro län.
Vi söker dig som, som lägst, har gymnasieutbildning och som tidigare har arbetat inom ett serviceyrke med kundkontakter. Har du tidigare arbetat inom branschen och intresserar dig för miljöfrågor samt har erfarenhet av att framföra tunga fordon så ser vi det som meriterande för tjänsten.
Krav för tjänsten är B- och C-körkort samt godkänd YKB och förarkort, och tillgång till egen bil.
Har du utbildning i ADR 1:3, Kranförarbevis, Asbest grund eller förarbevis för hjullastare C2 så ses det som ett plus för tjänsten. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är av vikt, och andra goda språkkunskaper utöver svenska är meriterande.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
