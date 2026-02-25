Renhållningsarbetare återvinningscentral, sommarvikariat
2026-02-25
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
ÅVC- och slamenhet
Vill du vara med i vårt arbete för en hållbar framtid? Brinner du för miljö och återvinning och vill vara med och göra avfall till en resurs? Detta är det vi jobbar efter dagligen.
På våra sju återvinningscentraler hjälper vi våra kunder så att inlämnat avfall hamnar i rätt behållare. En viktig del i arbetet är att prata med kunderna och motivera dem till att fortsätta återvinna sitt avfall. Du och dina kollegor är vårt ansikte utåt.
Vi söker nu renhållningsarbetare till våra återvinningscentraler inför sommarsäsongen. Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
I uppdraget som renhållningsarbetare arbetar du i ett team med uppgift att bland annat hjälpa och informera kunder gällande avfallshantering. Du ser till att inlämnat avfall hamnar i rätt behållare, håller rent och snyggt på och omkring återvinningscentralen samt ser till att de olika avfallsfraktionerna kan avtransporteras. Arbetet bedrivs främst utomhus. Tunga lyft kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och B-körkort. Förarbevis på hjullastare/truck C är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet från yrken med kundkontakter.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och har god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Du är stresstålig och tycker om att ha ordning och reda på din arbetsplats. Vi ser att du är en serviceinriktad person med hög social kompetens som gärna tar kontakt och hjälper våra kunder. Det är viktigt att du är intresserad av miljöfrågor och förstår att din insats bidrar till att vi når uppsatta mål.
Urval för intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan!
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
