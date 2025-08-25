Renhållningsarbetare
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen, Kretslopp och vatten / Fordonsförarjobb / Trelleborg Visa alla fordonsförarjobb i Trelleborg
2025-08-25
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen, Kretslopp och vatten i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Arbetsplatsen
Avdelningen Kretslopp och vatten är en avdelning inom tekniska serviceförvaltningen.
Avdelningens gemensamma uppdrag är att säkerställa att kommunens vatten- och avloppsverksamhet fungerar så att våra abonnenter får ett gott dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det når recipient. Avdelningen ansvarar även för insamling av avfall och material för återvinning och återbruk i kommunen. På avdelningen är vi 70 anställda fördelat på sex enheter och två sektioner.
Renhållningssenheten ansvarar för insamling av avfall samt driver två ÅVC (återvinningscentraler) i egen regi. Insamling av slam och fett sker av upphandlade entreprenörer.
På sektion insamling är vi 16 renhållningsarbetare, en arbetsledare samt sektionschef. Vi söker nu en renhållningsarbetare som kan stärka upp vår arbetsgrupp! Du kommer ingå i ett team med erfarna renhållningsarbetare där god service och säkerhet är ledord. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som renhållningsarbetare arbetar du som chaufför med fastighetsnära insamling av avfall över hela Trelleborgs kommun. Kommunalt avfall samlas in enligt fastställt körschema vid villor, flerfamiljshus och verksamheter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tömma olika avfallsmaterial i en baklastad sopbil, hantera fordonets digitala utrustning samt ansvara för skötseln av ditt fordon. Som renhållningsarbetare hos oss får du möjlighet att arbeta utomhus i friska luften och röra på dig ordentligt i jobbet. Vår fordonspark består i nuläget av åtta fyrfacksbilar, fem tvåfacksfordon samt servicebil.
Ordinarie arbetstid 06.00 - 14.00.Kvalifikationer
För tjänsten krävs C-körkort, yrkeskompetensbevis och ett års arbetslivserfarenhet från liknande uppdrag inom avfall- och återvinningsbranschen samt vana från yrkesmässig trafik.
Eftersom arbetet innebär daglig fysisk aktivitet, som att hantera kärl och vid upprepade tillfällen förflytta sig in och ur lastbilen, krävs det att du har en god fysisk förmåga. Vidare kräver uppdraget att du har datorvana, då vi dokumenterar via digitala hjälpmedel, till exempel avvikelserapportering, samt förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska, då vi i det dagliga arbetet kommunicerar med kollegor och medborgare, arbetar utifrån instruktioner och rutiner m.m.
Att arbeta som renhållningsarbetare hos oss innebär att du ges ett stort ansvar i det dagliga arbetet. För att lyckas i rollen hos oss behöver du vara serviceinriktad, kommunikativ och flexibel. Du agerar ansvarsfullt, är noggrann och utför arbetet på ett serviceinriktat sätt med fokus på kunden och medborgare som du möter. Du har en god samarbetsförmåga, likaväl som du trivs med att arbeta självständigt. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt när det uppstår situationer i arbetet. Du respekterar och värdesätter dina kollegor och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Känner du igen dig i beskrivningen ovan samt är redo för din nästa roll tillsammans med Trelleborgs kommun? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvaltningen, Kretslopp och vatten Kontakt
Andreas Grafström 0410-733000 Jobbnummer
9475034