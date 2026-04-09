Renhållnings- och anläggningsarbetare
2026-04-09
Har du ett intresse för miljö och återvinning? Då kan du bli en av oss! Vi söker nu två Renhållnings- och anläggningsskötare till våra anläggningar i Kristinehamn.
Återvinningen består av 22 medarbetare uppdelade inom administration, anläggning och insamling. Avdelningen ansvarar för insamling av hushållsavfall, farligt avfall, latrin samt drift av våra återvinningscentraler. Du kommer att arbeta i en verksamhet som är mycket inspirerande, i ständig förändring och där arbetet blir alltmer i fokus, då miljö och återbruksfrågor kommer allt högre upp i prioriteringsordningen.
Återvinningen ligger under enheten Vatten och avfall som är en del av Tekniska förvaltningen. Förvaltningen består av cirka 200 medarbetare inom avdelningarna Offentlig miljö, vatten och avfall samt serviceavdelningen. Vi ansvarar bland annat för att kommunens trafikmiljö är säker och tillgänglig samt att barn, ungdomar och äldre får näringsriktig kost på kommunens förskolor, skolor och särskilda boenden. Vi ansvarar även för att Kristinehamns invånare har tillgång till rent, friskt och gott vatten i kranen samt svarar för den strategiska lokalplaneringen. Likaså sköter vi och driver kommunens avfallsanläggning.
Som anställd hos oss kommer du ha din grundplacering vid Strandmossen som driver kommunens återvinningscentral samt våra mobila enheter.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-09
I rollen som renhållnings- och anläggningsskötare är du den som kunden i förstahand kommer i kontakt med vad gäller avfallsfrågor ute på våra vägar eller anläggningar. Du ansvarar för att våra kunder är nöjda och att det operativa arbetet hos våra abonnenter och på anläggningarna fungerar.
I anställningen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
* Sköta den dagliga driften på avdelningen och säkerställa att närmiljön är god.
* Hänvisa och informera våra kunder så att de sorterar sitt avfall rätt.
* Delta i avdelningens kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbete.
* Administrativa uppgifter på vågkontoret.
De två tjänsterna har olika inriktningar, men båda ingår i vårt gemensamma arbete på anläggningen där vi hjälps åt och stöttar varandra efter behov.
Tjänst 1 har fokus på kundkontakt och information på Rampen, där du aktivt guidar och hjälper våra besökare att sortera sitt avfall rätt. Rollen är serviceinriktad och passar dig som trivs i mötet med människor och vill bidra till en trygg och informativ kundupplevelse.
Tjänst 2 har en tydligare inriktning mot vågkontoret, där du ansvarar för administration, registrering av in- och utleveranser samt dokumentation i våra system. Här är noggrannhet och struktur viktiga delar av arbetet.
Oavsett inriktning är båda rollerna en del av samma team och innefattar arbetsuppgifter inom både anläggning och renhållning. Det betyder att du även får lära dig och arbeta med andra delar av verksamheten, hos oss hjälps vi åt där det behövs.
Beroende på din tidigare erfarenhet kan arbetet även innebära att du hanterar och sorterar avfall med hjälp av olika maskiner, exempelvis hjullastare eller kranförsedda fordon. Du kan också komma att hantera och transportera farligt avfall och farligt gods. Vid behov deltar du i andra arbetsuppgifter inom återvinningen, såsom insamling av hushållsavfall, latrin och återvinningsmaterial.
Arbetstiden är förlagt till mån-fre dagtid samt var sjätte lördag och snöberedskap förekommer.Kvalifikationer
Du kommer att möta många kunder och andra intressenter, vilket gör att du ska vara serviceinriktad och trivas med att arbeta med människor. Då rollen innebär mycket självständigt arbete ställer det krav på din förmåga att själv driva ditt arbete framåt.
Du ska kunna planera ditt arbete, fatta egna beslut, men också vara flexibel och ingå i arbetsgruppens gemensamma arbete.
Då insamling och återvinning är ett system i flera steg krävs det att du är strukturerad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten för att nästa steg i kedjan ska kunna fungera utan störningar för mottagaren. Du behöver ha god datavana och inte vara rädd för att lära dig nya system.
Det är meriterande om du har behörighet för, eller erfarenhet av andra fordon såsom hjullastare, hjulgrävare eller fordonsmonterad kran.
B -körkort är ett krav för tjänsten och har du C körkort så ser vi detta som mycket meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316524".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
681 30 KRISTINEHAMN
För detta jobb krävs körkort.
Kristinehamns kommun, Avdelningen vatten och avfall
Driftchef
Wenche Danielson Skjelbred 0550-881 40
