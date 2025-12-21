Renhållning & parkarbetare, sommarjobb
Region Gotland / Renhållningsjobb / Gotland Visa alla renhållningsjobb i Gotland
2025-12-21
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Parkenheten
Parkenheten sköter utemiljön som ägs av Region Gotland för att erbjuda allmänheten en trivsam park-, natur- och stadsmiljö.
Skötsel och underhåll av lekplatser, bad- och besöksplatser samt toaletter ingår. Snöröjning under vinterhalvåret även renhållning av gång- och cykelvägar förekommer. Vi är cirka 21 medarbetare och under säsong är vi cirka 45 medarbetare som verkar över hela Gotland.
Vi söker nu sex renhållare till våra arbetslag som sköter om våra bad och rastplatser samt grönytor i och utanför Visby.Publiceringsdatum2025-12-21Arbetsuppgifter
De aktuella arbetsuppgifterna kommer att vara renhållning av bad och besöksplatser samt städning av toaletter på samtliga områden.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet och en positiv inställning samt förstår vikten av dina arbetsuppgifter. Körkort B, med manuell växellåda krävs.
Som person krävs att du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du självständigt kan ansvara för utförandet av arbetsuppgifterna. Du är drivande och initiativrik och arbetar mot våra uppsatta mål. Du har ett bra kundbemötande gentemot allmänhet och arbetskamrater. Arbetet är fysiskt påfrestande och därför behöver du ha en god fysik. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du kan lämna 2 referenser vi kan kontakta.
Då vi har skötseluppdrag inom olika verksamheter kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Om teknikförvaltningen
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle. Vi erbjuder även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter. Tillsammans arbetar vi med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1248". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Park Kontakt
Patrik Lindgren, arbetsledare 0498-269732 Jobbnummer
9658305