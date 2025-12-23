Reliningstekniker Västerås

Renoa Group Sverige AB / VVS-jobb / Västerås
2025-12-23


Vill du vara med och bevara värdet i svenska hem - och samtidigt göra skillnad för framtidens boende?
Bara under 2025 kommer vi att förnya omkring 800 villors avloppssystem. Våra kunder ger oss toppbetyg, med ett genomsnitt på 4,4 av 5 i nöjdhet. Hemligheten bakom framgången? Vi satsar helhjärtat på våra medarbetare.
Nu växer vi! Över en miljon svenska villor står inför behovet av att renovera sina avloppssystem - och vi söker fler kollegor som vill vara med på resan. Hos oss arbetar du med relining av avloppsrör för villaägare och småfastigheter, samtidigt som du bidrar till att spara naturresurser och förlänga livslängden på befintliga hem.

Om rollen som Reliningstekniker
Rollen innebär att du kommer genomföra renoveringar av avloppssystem genom relining hos våra villakunder. Du kommer arbeta självständigt och tillhöra ett tight team av tekniker som kommer stötta, utveckla och hjälpa dig. I tjänsten kommer du resa mellan dina kunder med tjänstebil och vi tillhandahåller all nödvändig utrustning för att utföra din relining i topp-klass.
I rollen ingår:

Förbereda, rengöra och inspektera rörsystem

Utföra relining och hantera specialutrustning

Genomföra kamerainspektioner och dokumentation

Säkerställa kvalitet, rapportera avvikelser och förbättra arbetet

Kundkontakt som håller en hög servicegrad

Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter

Är det här du?
Är du en person som älskar att hitta smarta lösningar och har ett öga för teknik? Har du känsla för kvalitet och gillar när jobbet blir riktigt bra gjort från början till slut? Då kan du vara den vi söker!
Hos oss får du chansen att både ta eget ansvar och samtidigt vara en viktig del av ett sammansvetsat team. Du är noggrann, gillar att lösa problem och har inga problem med att använda dator eller mobil för dokumentation - det är en självklar del av ditt arbete.
För att lyckas i rollen:

Är du ansvarstagande, pålitlig och engagerad

Du är nyfiken och lösningsorienterad

Du är social och serviceinriktad med god samarbetsförmåga

Du har god fysik - arbetet är fysiskt krävande

Du talar och skriver flytande Svenska

Har du B-körkort

Vi tror också att det är meriterande om du:

Har erfarenhet av eller utbildning inom relining, VVS-arbete eller annat hantverksyrke

Har kunskap av kamerainspektioner och dokumentationssystem

Har vana av självständigt arbete och kundkontakt

Behärskar Engelska

Vi erbjuder:
Starkt team - vi lyfter varandra!
Alltid lärande - från start till spets
Bästa verktygen - gör jobbet enklare
Riktigt bra lön + bonus
Balans och hälsa - friskvårdsbidrag
Vi har kul ihop - events & aktiviteter
Jobba smart - utgå hemifrån när det passar

Vill du bli vår nästa kollega?
Är du ärlig och alltid sätter kunden först, gillar att ta stort eget ansvar, ser värdet av att vinna som lag och har modet att utmana dig själv och andra för att förnyas? Då delar du våra grundläggande värderingar! Läs mer om vår kultur här: https://renoa.se/jobba-hos-oss/
Som slutkandidat kommer det att genomföras digital referenstagning och bakgrundskontroll via vår leverantör Refapp. Vi kommer att hantera ansökningar löpande och annonsen kan därför komma att tas ner före sista ansökningsdatum. Med det sagt, vänta inte med att skicka in din ansökan!
Mer information om tjänsten får du av Sofi Ödman, +46 72 841 14 24, ring och fråga!

Sista dag att ansöka är 2026-01-23
