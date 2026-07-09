Reliningstekniker (Staffanstorp)
Puls - Planerad Underhållsservice Aktiebolag / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Staffanstorp Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Staffanstorp
2026-07-09
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Reliningstekniker (Staffanstorp)
Puls – Planerad Underhållsservice AB arbetar med att kartlägga, underhålla och serva VA-nät för att säkerställa en optimal funktion över tid. I över 30 år har vi levererat tjänster till kommuner, företag, fastighetsägare och industrier runtom i landet. Puls är en del av Ohlssons-koncernen som grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. I koncernen ingår även Ohlssons AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.
Om tjänsten
Vill du arbeta i en framtidsbransch där teknik, hantverk och problemlösning möts? Nu söker vi Reliningstekniker som vill vara med och förnya avloppssystem på ett smart, hållbart och kostnadseffektivt sätt.
Som reliningstekniker arbetar du med att renovera avloppsrör inifrån utan större åverkan. Genom moderna metoder förlängs livslängden på befintliga ledningssystem samtidigt som störningar för kunderna minimeras. Arbetet är varierat, praktiskt och tekniskt, där ingen dag är den andra lik. Du arbetar i team med kollegor ute på olika uppdrag hos privatpersoner, företag och fastighetsägare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Filma och inspektera ledningssystem för att kartlägga skador och bedöma åtgärdsbehov.
Installera relining med strumpinfodring.
Genomföra slutkontroller och dokumentera utfört arbete.
Hantera och underhålla den utrustning som används i det dagliga arbetet.
För att lyckas bra i rollen tror vi att du är:
Ansvarstagande, noggrann och strukturerad.
Lösningsorienterad och nyfiken.
En lagspelare med god samarbetsförmåga och har en positiv inställning.
Praktiskt lagd och tekniskt intresserad.
Vi söker dig som har:
B-körkort.
Erfarenhet från en praktisk och teknisk yrkesroll inom exempelvis VA, bygg och anläggning etc.
God teknisk förståelse och ett intresse för teknik och problemlösning.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Grundläggande datorvana.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av relining.
Erfarenhet av arbete med avloppssystem, VA eller ledningsnät.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med mycket kundkontakt.
Förmåner, som t.ex. friskvårdsbidrag, kraftigt subventionerad sjukvårdsförsäkring och rabatter på drivmedel genom våra partners.
Vara en del av en härlig gemenskap som bidrar till en hållbar miljö varje dag.
Kollektivavtal.
Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Placeringsort Staffanstorp.Publiceringsdatum2026-07-09Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Nilsson på henrik.nilsson@pulsab.se
eller 010 45 00 200.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan direkt – enkelt och smidigt, utan CV! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Puls - Planerad Underhållsservice Aktiebolag
(org.nr 556379-1259)
245 34 STAFFANSTORP (SKÅNE) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Puls AB Jobbnummer
9998031