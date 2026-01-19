Reliningstekniker
Vill du bli en del av ett familjärt och ambitiöst företag med ett starkt engagemang för både medarbetare och kunder? Vill du vara med på en spännande resa hos ett stabilt och utvecklande företag? Då kan detta vara jobbet för dig!
VVStrygg söker just nu en reliningstekniker till verksamheten i Stockholm/Mälardalen. Ansök här!
Som reliningstekniker hos VVStrygg kommer du att arbeta med avloppsrenovering i villor och radhus. Du arbetar alltid tillsammans med en kollega och förses med en personlig arbetsbil. Arbetsområdet är Stockholm/Mälardalen med omnejd.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 2 års erfarenhet av relining
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en noggrann och ambitiös lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
VVStrygg erbjuder dig:
Ett välmående och ambitiöst företag som är inne på en spännande resa
En bra arbetsmiljö med varierande arbetsveckor
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar VVStrygg med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
/070 290 51 16. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om VVStrygg:
VVStrygg ingår i en Skandinavisk koncern och finns idag i Sverige, Finland och Norge.
Vårt mål är att bli den mest eftertraktade reliningsleverantören i Europa.
Vi har inom det svenska bolaget lång samlad erfarenhet av relining och olika metoder och strävar efter att utveckla oss och med tiden kunna utföra ett bättre jobb. Vi är stolta över vårt arbete och måna om att ge våra kunder bästa service och kvalitet.
Att jobba hos VVStrygg beskrivs av många att det är som att jobba i en stor familj. Våra tre ledord är: Tillit, Tillsammans & Hårt arbete, dessa är viktiga för oss både mot kund och internt på företaget. Att bygga förtroende för hantverkare är viktigt för oss och resultatet av våra ledord. Ersättning
