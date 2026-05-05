Releasekoordinator
Norla AB / Datajobb / Stockholm
2026-05-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Södertälje
, Sigtuna
, Enköping
, Västerås
I rollen ansvarar du för att planera, koordinera och säkerställa att releaser genomförs enligt övergripande plan, med många parallella initiativ och beroenden.
Som konsult blir du en central länk mellan verksamhet, IT och externa leverantörer där du driver releaseplanering, prioritering och samordning framåt. Du arbetar operativt i ärendehanteringssystem, leder relevanta forum och säkerställer att test-, förändrings- och releaseflöden fungerar effektivt.
Uppdraget passar dig som trivs i en dynamisk miljö där struktur, kommunikation och samordning är avgörande.
Kvalifikationer - krav
Utbildning inom data/systemvetenskap eller motsvarande relevant område
Dokumenterad erfarenhet som releasesamordnare eller liknande koordinerande roll
Erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT
Kompetens inom kravinsamling och översättning av verksamhetsbehov till tekniska krav
Stark teknisk förståelse och vana att navigera i komplexa systemlandskap
Erfarenhet av samarbete med flera team såsom utveckling, test och förvaltning
Kunskap om pm3 och/eller ITIL
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor
Bakgrund inom projektledning, förändringsledning eller verksamhetsutveckling inom IT/digitalisering
Tvärvetenskaplig kompetens, gärna inom samhällsvetenskap Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: cv@norla.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norla AB
(org.nr 556869-7550) Jobbnummer
9893306