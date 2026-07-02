Release Train Engineer (RTE)
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2026-07-02
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Vi söker en Release Train Engineer (RTE) till ett av våra agila tåg. Är du en erfaren och inspirerande ledare inom agil utveckling?
I rollen som RTE får du en central position i att leda och vidareutveckla våra tvärfunktionella team. Du ansvarar för att skapa goda samarbeten, driva kontinuerliga förbättringar och säkerställa effektiva och välfungerande arbetsflöden.
Hos oss får du möjlighet att bidra till en framåtblickande och inkluderande organisation där innovation och hållbarhet står i fokus. Brinner du för att coacha team, leda förändring och skapa struktur som möjliggör resultat – då ser vi fram emot din ansökan.
Om jobbet
Du ingår i tågledningen tillsammans med tågarkitekt (TA), Release Train Engineer (RTE) och produktledare (Product Manager, PM). I rollen som RTE har du ett övergripande ansvar för hur arbetet samordnas mellan team och roller inom tåget, med stöd av agila metoder och ett lean-agilt förhållningssätt.
Ditt ledarskap bygger på tillit och du fungerar som coach för tågets medlemmar i frågor som rör agila arbetssätt och grundläggande principer. Som RTE har du en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett effektivt och välfungerande samarbete – där målet är att teamen kan arbeta så smidigt och värdeskapande som möjligt.
I rollen kommer det även att finnas möjlighet att driva agil transformation i hela organisationen genom exempelvis utbildningar, coachning och facilitering av förbättringsarbete.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
coacha, bygga relationer i syfte att optimera team och flöde genom tåget
driva kontinuerligt förbättringsarbete och problemlösning vad gäller process och metod
kommunicera tågets övergripande status till intressenter runt tåget och i tåget på ett systematiskt och lärande tillvägagångssätt
följa upp och visualisera tågets kapacitet
driva kontinuerligt förbättringsarbete och problemlösning vad gäller process och metod
följa upp beroenden mot andra initiativ runt tåget både gällande när det så krävs
följa upp, eskalera och röja hinder för tåget både gällande utveckling och förvaltning
hantera risker och beroenden på tågnivå
facilitera och underlätta tågets olika ceremonier och processer
Du tillhör IT-avdelningen i linjeorganisationen, men arbetar i ett tvärfunktionellt agilt tåg med kompetenser från flera delar av verksamheten. IT-avdelningen består av cirka 350 medarbetare och är en central del i vårt samhällsviktiga uppdrag, där behovet av kompetens fortsätter att växa.
Hos oss erbjuds du en utvecklande arbetsmiljö med stort fokus på engagemang, innovation och kontinuerligt lärande. Vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande kultur med fokus på jämställdhet och hållbart medarbetarskap, där olika perspektiv och erfarenheter ses som en styrka.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
För oss är det inte enbart vad du har gjort eller hur länge, utan framför allt din förmåga att skapa resultat som är avgörande. I rollen som RTE har du ett starkt och tillitsbaserat ledarskap där du inspirerar, vägleder och stöttar team genom förändring och kontinuerlig utveckling.
Du samarbetar nära med andra RTE:er, produktledning och team för att skapa effektiva och välfungerande flöden. Med ett helhetsperspektiv ser du tågets roll i ett större sammanhang, identifierar beroenden och agerar proaktivt för att optimera leveranser.
Du är trygg i din roll, hanterar utmaningar med professionalism och behåller ett lösningsorienterat förhållningssätt även i mer krävande situationer. Samtidigt är du initiativtagande, självgående och trivs med att driva arbetet framåt i en dynamisk och komplex miljö.
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom teknik eller motsvarande flerårig
erfarenhet av att jobba med agila arbetssätt, gärna i rollen som RTE, Agil coach eller Scrum Master
erfarenhet av att leda förändring av arbetssätt
erfarenhet av att sätta upp mätetal, nyckeltal och tillhörande mål
erfarenhet av att coacha såväl team som individ
goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
flerårig erfarenhet i rollen som RTE och/eller Agil coach
certifieringar såsom SAFe Program Consultant och/eller SAFe RTE
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Placeringsort är Stockholm eller Luleå.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Under semesterperioden har vi begränsade möjligheter att besvara frågor, vilket kan innebära något längre svarstider.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kommer att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255), https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Hornsgatan 168 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Pensionsmyndigheten Kontakt
Michael Karlsson, ST 010-4543427 Jobbnummer
9989912