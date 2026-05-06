Release Train Engineer (RTE)
Vill du vara med och utveckla en stabil och säker digital infrastruktur som förbättrar hälsan för människor i hela Sverige? Lockas du av att leda och samordna digital utveckling enligt agila arbetssätt i en växande myndighet? Då kan den här tjänsten vara något för dig!Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
I rollen som Release Train Engineer (RTE) hos oss blir du en nyckelperson i den fortsatta utvecklingen av digital infrastruktur för hälsodata. Ditt huvudsakliga uppdrag är att leda och facilitera det löpande arbetet för ett av våra agila releasetåg. Du ansvarar för att säkerställa ändamålsenliga strukturer, ceremonier och stöd för team och medarbetare inom tåget.
Som RTE planerar och samordnar du tågets arbete i nära samarbete med Product Manager och Solution Architect. Samtidigt har du ett tydligt ansvar för att leda och coacha teamen, teamcoacherna och andra som samarbetar i och runt tåget. Du ansvarar för att facilitera tågets gemensamma ceremonier och stöttar vid behov teamen i deras egna ceremonier.
I din roll har du ett helhetsansvar för att följa upp framsteg samt hantera beroenden och risker - både mellan team inom tåget och i samverkan med andra releasetåg. Du koordinerar och ansvarar även för releasehanteringen för leveranser från de olika produktteamen.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg ledare med förmåga att skapa delaktighet. Genom en engagerad och inspirerande kommunikation med både team och intressenter skapar du engagemang. Du är en lyhörd ledare och kommunikatör som genom aktivt lyssnande tar in olika perspektiv. Vidare har du har en känsla och förståelse för vad det innebär att driva förändring och har fokus på att hitta lösningar. Ditt arbetssätt är strukturerat och präglas av god planering, organisering och tydlig prioritering.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning inom relevant område, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
flerårig erfarenhet av att i rollen som Release Train Engineer (RTE) leda och facilitera Product Owners, Scrum Masters, Team Coaches och agila team i ett agilt releasetåg (ART)
minst 3 års aktuell erfarenhet av SAFe-ramverket inklusive att leda PI planering
erfarenhet av att tillämpa agila arbetssätt i medelstora till stora organisationer
flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande för tjänsten om du har:
praktisk erfarenhet av att arbeta med digital produktutveckling
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: https://www.ehalsomyndigheten.se/om-ehalsomyndigheten/jobba-hos-oss/
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Rekryterande chef Ulrika Engebladh: 010-458 62 61
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Izabella Onstrand: 010-175 63 37
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 27 maj 2026. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på https://www.ehalsomyndigheten.se/
