Release Manager - KappAhl Sverige AB - Datajobb i Mölndal

KappAhl Sverige AB / Datajobb / Mölndal2021-06-28Vi som jobbar på KappAhl är 4000 kollegor på 400 arbetsplatser i tio länder. Vi har olika bakgrund, ålder, kunskaper och klädstil. Gemensamt för oss är vår drivkraft - att ge många människor möjligheten att vara välklädda. Varje dag får vi inspiration av våra kunder. Vårt jobb är att ge dem samma sak tillbaka! KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med runt 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 58% av våra produkter hållbarhetsmärkta. 2018/2019 var omsättningen 4,9 miljarder SEK. Mer information finns på www.kappahl.se. Retailbranschen står inför stora utmaningar som kommer att ställa stora krav på oss som organisation och på vår förmåga att anpassa oss till våra kunders nya köpmönster. Digitaliseringen är en central del i den utveckling vi står inför och den kommer att förändra konsumenternas beteende samtidigt som den ger handeln förutsättningar att öka såväl servicegrad som effektivitet. Vill du följa med på vår digitaliseringsresa som kommer att ge KappAhl tillgång till den nyaste tekniken och rusta oss för framtiden?Är du driven, strukturerad och gillar att skapa? Kappahl är i starten av implementationen av ett nytt ERP, Microsoft Dynamics 365 Finance and operation, där även produkterna K3 och MPOS ingår. Som release manager ingår du i team ERP, som har ansvaret för produkterna. Ditt arbete som releasen manager innebär att du håller i taktpinnen när det kommer till releaserna av samtliga 3 produkter, du ansvarar för releaseprocessen på kort- och långsikt. Vi kommer ha flera team som driver utvecklingen inom produkterna och i det arbetet har du en central roll att säkra takt och leverans mellan miljöerna i både test och produktion. Du kommer se till att Kappahl jobbar aktivt med att dra nytta av nyheter i inom produkterna och på vilket sett det ska göras. I rollen ingår även ansvaret för att regressionstestning genomförs inför produktionssätting, med hjälp av representanter från teamen alternativt automatiserade tester.Vem är du? Vi söker dig som förutom relevant högskoleutbildning har jobbat med Microsoft ERP tidigare, där Dynamics 365 Finance and operation och RSAT är meriterande. Du har strukturen med dig och vet vad som krävs för att få releasearbetet mellan flera team att bli framgångsrikt. Du känner dig hemma med att jobba i Microsoft DevOps verktyget. Vi jobbar i en teambaseradorganisation och värdesätter att du är kommunikativ och prestigelös för att främja arbetet utifrån ett agilt mindset.Vår avdelning på KappAhl Vi har samlat allt mellan programvaruutveckling till mer traditionell drift under en och samma avdelning - IT-avdelningen. Att arbeta med IT på KappAhl ger en rolig mix av teknik och fashion retail i en mycket kreativ miljö. Du är i hög grad involverad i att driva KappAhls kärnverksamhet framåt i motsats till att enbart vara en leveransavdelning, ett sätt att arbeta som leder till insikten att KappAhl inte längre bara är ett modeföretag utan även ett teknikföretag. Alla sitter under samma tak på KappAhls huvudkontor, vilket skapar korta informella beslutsvägar och möjligheten att röra sig snabbt. Att samla alla KappAhls funktioner på samma plats skapar en unik blandning av människor med olika bakgrund och kompetenser som möts varje dag för att äta lunch i personalmatsalen (som för övrigt är oerhört uppskattad) - allt från kläddesigners till medarbetare från vår distributionscentral. Vi har en jämn fördelning mellan kvinnor och män, något som sticker ut lite i branschen och som vi är stolta över.Är du intresserad? Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt huvudkontor i Mölndal. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse.Vi ser fram emot din ansökan senast 10 augusti 2021 via www.kappahl.se/lediga-jobb. Vänligen notera att urvalsarbetet kommer att påbörjas först efter semesterperioden då vi har begränsade resurser på plats över sommaren.Kontaktuppgifter Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du hjärtligt välkommen att kontakta Lizett Isaak, Manager på IT, på telefon 031-7715740.Facklig företrädare för Unionen är Barbara Matanovic, 0704-715771 .Facklig företrädare för SACO är Urban Häggmalm, telefon 031-7715643.Varaktighet, arbetstid100% tillsvidare Dagtid2021-06-28Ind. lönSista dag att ansöka är 2021-08-10Kappahl Sverige AB5835038