Relationsskapande Sales Executive till Workbuster - Workbuster AB - Säljarjobb i Stockholm

Workbuster AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-06Äntligen, chansen att jobba som Account Manager hos Workbuster är här! Är du inlyssnande, relationsskapande med viljan att hjälpa potentiella kunder att förstärka sitt employer brand? Beskrivs du som målfokuserad, förtroendeingivande och kunnig? Då kan det här vara jobbet för dig!Om rollenSom Account Manager på Workbuster älskar du att lyssna och analysera kundens behov inom rekrytering och Talent Acquisition. Du är en relationsskapande person som kommer vara kundens huvudkontakt från införsäljning till uppstart och därefter ingår viss merförsäljning för att hålla kunderna nöjda. Du kommer pedagogiskt utföra demos av Workbusters verktyg och sätta dig in i kundens situation. Utöver ditt säljteam så har du dessutom till din hjälp vårt Customer Success team som onboardar och stöttar kunderna i stort som smått.Du jobbar med bokande av egna möten från ditt kontaktnät, kallringning och på potentiella bolag som vi finner intressanta. Kanske träffade du en potentiell kund på ett event eller liknande som kommer ha stort värde av Workbusters verktyg? Du får dessutom ett antal bokade möten från vårt Sales Development team.Vem söker vi?För att passa i rollen som Sales Executive ser vi att du är en modern säljare som är förtroendeingivande, kunnig och relationsskapande. Du förstår att en affär inte stängs på ett ögonblick utan snarare genom ett antal beslut längs med vägen i din relation med den tilltänkta kunden. Att guida kunden och erbjuda dem den rätta lösningen för en långsiktig relation är A och O.Vi letar efter dig som har egenskaperna driv, engagemang och är van att driva processer med nykundsförsäljning.Mer om tjänstenOmfattning: HeltidVi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag. Om du önskar mer information kring rollen, tveka inte att höra av dig till Johan Källsten.Varmt välkommen med din ansökan!Vilka är vi på Workbuster?Workbuster är ett snabbväxande SaaS-företag inom HR-tech som startade 2008. Vår mission är att bygga innovativa lösningar för Talent Acquisition med hög kvalitet och användarvänlighet som hjälper våra kunder att attrahera och rekrytera de bästa kandidaterna. Hos Workbuster blir du en del av ett prestigelöst gäng i en skön arbetsmiljö i centrala Stockholm. Pensionssparande och friskvårdsbidrag är en självklarhet samt möjlighet till träning under arbetstid.Vi gör vanligtvis mycket roligt tillsammans och umgås både utanför och på kontoret på Tegnérgatan (När det inte är pandemi-tider vill säga). När pandemin är över ser vi fram emot att återigen få spela pingis, resa (senast var vi i Schweiz tillsammans på skidresa) och springa/träna på lunchen tillsammans. För oss är teamkänslan viktig och vi hoppas du vill bli en del av den!För att läsa mer om oss på Workbuster, besök vår karriärsidaVaraktighet, arbetstid2021-07-06Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-31Workbuster AB5848415