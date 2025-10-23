Relationsskapande och utvecklingsinriktad projektledare
Youth 2030 Movement / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-10-23
Vi söker en relationsskapande och utvecklingsinriktad projektledare som vill bygga broar mellan unga, kommun och civilsamhälle i Säffle kommun för mer inflytande och strukturer som lever vidare.
Vill du leda ett banbrytande ungdomspolitiskt projekt där ungas röster blir drivkraften för förändring? Youth 2030 Movement söker en projektledare till satsningen Youth Impact Säffle som är ett treårigt innovationsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Tillsammans med unga, Säffle kommun och samarbetspartners ska vi utveckla och testa nya arbetssätt som stärker ungas inflytande i samhällsutvecklingen och skapar strukturer som lever vidare efter projektets slut.
Om projektet
Youth Impact Säffle bygger vidare på föreningens erfarenheter och lärdomar runt om i Sverige, där unga och kommuner tillsammans utvecklat modeller för delaktighet, samskapande och inflytande.
I Säffle tar vi nästa steg i nära samverkan med kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda, unga anställda och lokala aktörer. Målet är att skapa hållbara sätt att arbeta med ungas inflytande och delaktighet inom ramen för den nya socialtjänstlagen och att sprida lärdomarna vidare regionalt och nationellt.
Om uppdraget
Som projektledare har du det övergripande ansvaret för att leda och driva projektet mot målen. Du planerar, samordnar och följer upp aktiviteter i nära dialog med kommunens ungdomskonsulent och övriga samarbetspartners. Tillsammans med ungdomskonsulenten leder du möten, workshops och samskapande processer mellan unga, tjänstepersoner och beslutsfattare, och samordnar projektets olika intressentgrupper.
Du fungerar som bryggan mellan kommunens projektimplementering och de metoder och lärdomar som utvecklats av Youth 2030 Movement och andra aktörer samt driver på för att ungas inflytande ska bli en naturlig del av kommunens arbete.
Uppdraget bygger på partnerskap och samskapande, och handlar om att tillsammans med unga och kommunens aktörer utveckla, testa och implementera nya arbetssätt och strukturer som stärker ungas delaktighet i samhällsutvecklingen - och som lever vidare efter projektets slut. Projektledaren säkerställer att projektet bidrar till långsiktig systemförändring, samtidigt som erfarenheter, metoder och resultat sprids regionalt och nationellt för att inspirera fler att ta efter.
Du rapporterar till programchef på Youth 2030 Movement.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda projektets planering, genomförande och uppföljning.
Samordna samarbetet mellan Youth 2030 Movement, Säffle kommun och samarbetspartners.
Driva aktiviteter, dialogprocesser och lärandeforum tillsammans med unga och kommunala aktörer.
Följa upp projektets resultat och effekter på individ- och kommunnivå.
Sammanställa rapporter till ESF och andra finansiärer.
Sprida lärdomar och erfarenheter regionalt och nationellt.
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen i offentlig förvaltning, statsvetenskap, sociologi, socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Minst 2 års erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning, gärna i gränsytan mot utvecklings- eller ungdomsfrågor
eller motsvarande erfarenhet av projektledning i projekt som innefattar samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor och som inkluderade budgetansvar, uppföljning och rapportering till finansiärer
Erfarenhet av processledning, facilitering av workshops eller motsvarande dialog- och samverkansformer.
Meriterande om du har:
Kunskap om barnrätt, ungdomspolitik eller lokal demokratiutveckling.
Erfarenhet av att arbeta med barn och unga i deltagarstyrda processer.
Erfarenhet av ungt engagemang, aktivism eller arbete inom civilsamhället med fokus på samhällsförändring
Erfarenhet av kommunikationsarbete, lärande eller spridning av resultat inom projekt eller offentlig verksamhet.
Erfarenhet av utvärdering, effektmätning eller uppföljning i projekt
Kunskap om den nya socialtjänstlagen.
Som person är du:
Resultatorienterad och strukturerad. Du arbetar engagerat för och leder andra i, att nå mål och säkerställa att planering, uppföljning och genomförande leder till konkreta resultat.
Relationsskapande. Du bygger förtroendefulla relationer och får många aktörer att arbeta mot samma mål.
Flexibel, initiativrik och lösningsorienterad: Du anpassar dig till förändrade förutsättningar och hittar vägar framåt.
Analytisk och kommunikativ: Du kan växla mellan helhet och detalj, dra slutsatser och förmedla dem tydligt och övertygande till olika målgrupper. Du är en doer med ett strategiskt och analytiskt tänk.
Normmedveten och inkluderande: Du har ett lyhört, respektfullt och normkritiskt förhållningssätt, och ser till att ungas röster får verklig betydelse.
Om anställningen:
Omfattning: 100 %
Anställningstid: Så snart som möjligt - oktober 2028
Placering: Karlstad/Säffle med omnejd, eller vid föreningens Göteborgskontor
Närvaro: På plats i Säffle cirka en dag i veckan
Arbetstid: Målstyrd arbetstid
Kollektivavtal: Fremia tjänstepersoner i civilsamhället
Förmåner: Friskvårdsbidrag 3 500 kr, tjänstepension 5 %
Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du berättar vad som motiverar dig i att arbeta för ungas inflytande och samhällsförändring. Samt vilka erfarenheter du tror blir mest värdefulla i det här uppdraget. Ansök senast 12 november!
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Youth 2030 Movement
, http://www.youth2030.se Kontakt
Generalsekreterare
Marlene Claesson marlene@youth2030.se Jobbnummer
9570231