Relationsbyggande säljare - Solceller och batterier
Missions AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-18
Är du redo att växa inom försäljning och arbeta med ett av Sveriges mest framstående företag inom grön energi?
Vi på Missions söker nu engagerade tekniska säljare för att representera vår kund och sälja solceller och batterier till villaägare via telefon. En fantastisk möjlighet för dig som vill utveckla långsiktiga kundrelationer och bygga upp en stark kundpipeline.
Som teknisk säljare kommer du att:
Utveckla långvariga kundrelationer
Bearbeta både varma leads och kallkundsförsäljning
Skapa kundanpassade lösningar inom solceller och batterier
Vad vi erbjuder:
Löpande säljträning och utbildningar
Attraktiv lönemodell med fast lön och hög provision
Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget
Arbetstider: Måndag - Fredag, 08.30 - 17.30
Vem är du?
Minst 1 års erfarenhet inom försäljning
Positiv och energisk med en stark vilja att utvecklas
Motiverad av att nå uppsatta mål
Meriterande:
Teknisk bakgrund eller erfarenhet av försäljning av solceller eller batterier.
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
