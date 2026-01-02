Relationsbyggande säljare - Solceller och batterier

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-02


Är du redo att växa inom försäljning och arbeta med ett av Sveriges mest framstående företag inom grön energi?
Vi på Missions söker nu engagerade tekniska säljare för att representera vår kund och sälja solceller och batterier till villaägare via telefon. En fantastisk möjlighet för dig som vill utveckla långsiktiga kundrelationer och bygga upp en stark kundpipeline.
Som teknisk säljare kommer du att:

Utveckla långvariga kundrelationer

Bearbeta både varma leads och kallkundsförsäljning

Skapa kundanpassade lösningar inom solceller och batterier

Vad vi erbjuder:

Löpande säljträning och utbildningar

Attraktiv lönemodell med fast lön och hög provision

Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget

Arbetstider: Måndag - Fredag, 08.30 - 17.30

Vem är du?

Minst 1 års erfarenhet inom försäljning

Positiv och energisk med en stark vilja att utvecklas

Motiverad av att nå uppsatta mål

Meriterande:

Teknisk bakgrund eller erfarenhet av försäljning av solceller eller batterier.

Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-01-16
