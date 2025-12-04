Relationsbyggande Reception- & Konferensvärd till Ullevi Park
2025-12-04
OM VÅR KUND- ALECTA FASTIGHETER Alecta Fastigheter är ett framtidsinriktat fastighetsbolag som utvecklar arbetsplatser där människor och företag kan trivas och växa. Med stort fokus på hållbarhet, kvalitet och hyresgästupplevelse skapar de miljöer som kombinerar design, funktion och välmående.
I Göteborg driver Alecta flera attraktiva fastigheter, bland annat Ullevi Park på Ullevigatan 17-19, där du kommer att vara en central del av serviceleveransen. Fastigheten är nyrenoverad och erbjuder moderna kontor, gemensamma ytor, konferensrum och restaurang, där Carotte ansvarar för receptionen och konferensservicen.
Läs mer om fastigheten här: https://www.alectafastigheter.se/fastigheter/goteborg/heden-462/
OM TJÄNSTEN
Som receptionist och konferensvärd är du husets första intryck och den som gör att allt fungerar sömlöst. Du välkomnar besökare, stöttar hyresgästerna i deras dagliga behov och bygger relationer genom att proaktivt presentera receptionens tjänster och identifiera vad de olika företagen behöver.
Du ansvarar för konferensbokningar och genomförande, från förfrågan och planering till dukning, service och beställning av fika och catering tillsammans med restaurangen i huset. I vardagen ser du till att reception, mötesrum och gemensamma ytor håller hög standard, samtidigt som du hanterar administrativa uppgifter som accesser och enklare driftärenden.
Tillsammans med Alecta Fastigheter är du med och utvecklar ett attraktivt hyresgästerbjudande. Du bidrar till att kontorsmiljön blir en plats där företag trivs, får support och vill stanna. Rollen innebär även att du hjälper till vid sociala aktiviteter och event och du har stort utrymme att komma med egna idéer som höjer upplevelsen ytterligare.
OM ARBETSGIVAREN- CAROTTE STAFF
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst- och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen - oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för kundens verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra - engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
DIN PROFIL
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet från reception, kontorsservice, konferens eller hyresgästservice
Trivs i en kombinerad roll med både administration, praktiskt arbete och direktkontakt med
Har stark känsla för service och värdskap, du är alltid steget före
Är självgående, trygg och professionell
Har lätt för att skapa relationer och bygga förtroende hos både hyresgäster och leverantörer
Tycker om att ta initiativ och förbättra arbetssätt och rutiner
Behärskar svenska och engelska flytande
Har god datorvana och tar snabbt till dig nya system
Är van att arrangera event och konferenser
Du är helt enkelt personen som får andra att känna sig välkomna och omhändertagna - och som får service att se så enkelt ut som det egentligen inte är.
ÖVRIGT:
Start: 26 januari 2026
Anställning: Visstid t.o.m. 31 augusti 2026. Du är anställd av Carotte Staff på uppdrag av Alecta Fastigheter
Arbetstider: Kontorstid med flexibilitet för visst kvällsarbete vid event och arrangemang.
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg-Ullevigatan 17-19
Lön: Enligt överenskommelse
