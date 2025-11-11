Reläskyddsspecialist till ledande aktör i Västerås
2025-11-11
Är du utbildad inom elkraft och vill ta nästa steg i karriären? Trivs du med att arbeta praktiskt, resa och lösa tekniska utmaningar? Nu söker vi en reläskyddsspecialist till en ledande aktör inom energisektorn i Västerås. I rollen kommer du att:* Konfigurera, testa och driftsätta reläskydd på anläggningar runtom i Sverige* Hantering av högspänningssystem, vanligtvis från 110 kV och uppåt* Användning av kundens specifika mjukvara för konfigurering och tester* Resor inom Sverige för arbete ute hos kund* Deltagande i fabrikstester tillsammans med kund, vid behov, på anläggning i EuropaSkallkrav:Minst 1 års arbetslivserfarenhet som reläskyddsspecialist eller inom liknande rollUtbildning inom elkraft eller liknandeB-körkortSvenska i tal och skriftMeriterande:Längre erfarenhet inom reläskyddOm digFör att trivas i rollen ser vi att du är noggrann och har en god analytisk förmåga. Du är även kommunikativ och har lätt för att samarbeta, då arbetet innebär regelbunden kontakt med både kunder och fabriker - såväl i Sverige som internationellt.Om Framtiden ABVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.I denna roll kommer du inledningsvis att vara anställd som konsult hos oss på Framtiden för att sedan övergå i en anställning hos kunden.Rekryteringsprocess1. Telefonintervju med Framtiden2. Intervju med Framtiden3. Referenstagning4. Intervju med kunden5. Beslut om anställningVillkorOmfattning: HeltidStartdatum: OmgåendeResor: Resor förekommer i rollenPlaceringsort: VästeråsArbetstider: Kontorstider Ersättning
