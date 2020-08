Reläskyddsingenjör till Digital Grid, Siemens - Siemens AB - Elektronikjobb i Stockholm

Siemens AB / Elektronikjobb / Stockholm2020-08-25Vårt energisystem är under snabb förändring. Enskilda energikällors roller och alternativ för elproduktion förändras, liksom på vilket sätt el överförs och distribueras. Energiproduktionen blir allt mer decentraliserad, vilket gör att beslut kring hantering och styrning av elnätet blir allt mer komplexa. Samtidigt ökar världens energianvändning stadigt.Siemens är en ledande leverantör av relä och kontrollutrustning och inom affärsområdet Digital Grid arbetar vi med en av marknadens mest kompletta produktportföljer som bland annat omfattar vårt reläskyddssystem (SIPROTEC) och kommunikations- och övervakningsutrustning (SICAM). I teamet driver vi projekt med allt ifrån komplexa produktleveranser till större entreprenader med helhetsåttagande direkt till slutkund.Vi söker nu en reläskyddsingenjör till vårt team. Vi ser gärna att du kan vara placerad i Stockholm men då teamet finns utspritt kan Västerås, Göteborg eller Sundsvall vara aktuellt.UtmaningenDu kommer att arbeta i våra projekt självständigt ansvara för att konfigurera reläskydden i våra kunders anläggningar inom transmission, distribution, infrastruktur och industri. Du ansvarar för att säkerställa val av rätt hårdvara och att konfigurationen uppfyller kundens specifikationer och krav. Både i anbudsskede och i projekt. Du arbetar med provning av reläskydden och dess funktionalitet samt har ansvar för reläskydden under FAT och SAT.I rollen kan du även delta i provning av övriga delar i kontrollanläggningen och stationen som tex provning av ström- och spänningstransformatorer. Men också delta i serviceuppdrag och ge teknisk support till kunder angående reläskydd. Vi har en stor samlad kompetens inom reläskydd och där du får möjlighet att vidareutbilda dig genom Siemens omfattade internutbildningar.Vem är du?* Du har en teknisk utbildning på lägst gymnasienivå och har gedigna erfarenheter av att konfigurera och prova reläskydd. Du har gärna en bred erfarenhet från olika fabrikat och typer av anläggningar.* En god kännedom och erfarenhet inom ställverk och kontrollanläggningar. Du har tidigare arbetat med reläskydd och provning av kontrollanläggningar.* Det är meriterande om du har erfarenhet inom elkonstruktion och kunskaper om CAD-program.* Ditt arbetssätt kännetecknas av att du är drivande, noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta i team såväl som självständigt. Som person är du öppen och anpassningsbar till olika kulturer och människor, är kommunikativ och hanterar kontakter med kunder och kollegor på ett professionellt sätt* Kan kommunicera på svenska och engelska, i såväl tal som skrift.* Du har B-körkort och trivs med att resa en del i tjänsten.Vad erbjuder vi?På Siemens gör vi varje dag skillnad för både oss själva, våra kunder och vår planet. Vårt gemensamma mål är att skapa platser som bryr sig om, både hos våra kunder och hos oss själva. På Siemens värdesätter vi varje individs olikheter och möjlighet till utveckling. Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med en hög grad av frihet och ansvar över sin egen vardag. Flexibiliteten ger våra medarbetare möjlighet att skapa en bra balans mellan arbete och privatliv. Självklart finns även förmåner såsom friskvårdspaket, arbetstidsförkortning, m.fl.Om SiemensTillsammans är vi ca 372 000 nyfikna och kompetenta personer i världen som jobbar med att utveckla framtiden. Du kan vara en av dem.