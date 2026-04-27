Rekvisitör till Göteborgs Stadsteater
2026-04-27
Göteborgs Stadsteater arbetar för att ge publiken en varierad repertoar med allt från klassiker och populära komedier till smala, konstnärligt spetsiga och nyskrivna verk. Vårt teaterhus med fyra scener är det största i västra Sverige. Stora scenen och våra mindre, intimare scener ger oss möjlighet att arbeta med olika teaterformat och bidrar med en bred palett för vår repertoar. Göteborgs Stadsteater utgör, tillsammans med Backa Teater och Stora Teatern, Göteborgs Stadsteater AB som är ett av Göteborgs Stads helägda bolag. Tillsammans erbjuder vi invånarna i framför allt staden och regionen teater av hög konstnärlig kvalitet. Arbetet i våra teaterhus kännetecknas av ett nära samarbete över yrkesgränserna och med publiken i centrum.
Göteborgs Stadsteater söker en engagerad rekvisitör som vill vara en del av vårt team och bidra till att skapa teater av hög kvalitet. I rollen kommer du att ansvara för planering, upphandling och underhåll av rekvisita och möbler till våra produktioner. Du kommer att arbeta nära det konstnärliga teamet och ha möjlighet att påverka tilldelade produktioner från idé till föreställning.
Beroende på produktion så producerar du vid behov trycksaker och tillverkar viss rekvisita. Du har ett nära samarbete med övriga rekvisitörer, men också gränsöverskridande med andra avdelningar i huset och deltar, förutom inom dina specialområden, i samtliga arbetsuppgifter inom scenteamets ansvarsområde t.ex. omställning på scenen.
I rollen ingår även ansvar för underhåll av teaterns rekvisitaförråd och rekvisitadatabas.
Vi söker dig som har erfarenhet av rekvisitaarbete och arbete på teater. Du har för tjänsten relevant konstnärlig utbildning eller likvärdig erfarenhet. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, då vi samarbetar både med svenska och utländska konstnärliga team. Vidare har du grundläggande datorkunskap för hantering av inköpssystem och rekvisitadatabas.
Ditt intresse/kunskap för konst och designhistoria är stort och du har materialkunskap samt grundläggande kunskap i konstnärliga tekniker.
Om du har erfarenhet och kunskap i att arbeta med Adobe Photoshop och Indesign ser vi det som meriterande.
Som person värdesätter och bidrar du till goda samarbeten, men har också förmåga att arbeta på egen hand och ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Vi arbetar mot tydliga deadlines och under föreställningsperioderna dyker det inte sällan upp oväntade situationer vilket innebär att du behöver ha förmåga att prioritera och behålla fokus även i utmanande eller tidspressade situationer.
Du behöver ha B-körkort.
Vi vill välkomna dig till en engagerad arbetsplats i ständig utveckling. Tillsammans med teaterns övriga medarbetare blir du en del i ett professionellt och kreativt arbete med syftet att skapa och förmedla teater av hög kvalitet.
Göteborgs Stadsteater vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt mångfald tillför verksamheten.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Vi tillämpar provanställning. Publiceringsdatum 2026-04-27
Göteborgs Stadsteater AB är ett helägt bolag av Göteborgs Stad. Bolaget ingår i koncernen Göteborgs Stadshus. Enligt ägardirektivet är ändamålet med bolaget att genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke och därigenom utgöra en livskraftig nerv i Göteborgs kulturliv. Bolagets uppdrag är att ha ett varierat utbud av scenkonst med en repertoar som spänner från klassiskt till moderna och nyskrivna verk och möjliggöra en successiv förnyelse av de konstnärliga uttrycken. Göteborgs Stadsteater AB ska med sina verksamheter även utveckla sina internationella kontakter i samarbete och i internationella nätverk. Genom turnéer och internationella gästspel stärks Göteborgs position som viktig plattform för den samtida scenkonsten, man stärker också evenemangsstaden Göteborg på så vis. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17. Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Stadsteater AB
(org.nr 556016-7875)
Göteborgs Stad
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Nicholaus Sparding nicholaus.sparding@stadsteatern.goteborg.se Jobbnummer
9876267