Rektors rådgivare
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2026-07-01
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Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.
Vi söker nu rektors rådgivare som vill bidra till universitetets långsiktiga utveckling genom att stärka samspelet mellan konst, teknik, samhällsvetenskap, hälsa och lärande kopplat till forskning, utbildning och samverkan. Som en del av universitetets centrala ledningsfunktion får du ett övergripande ansvar för att utveckla en universitetskultur där kreativitet undersöks från olika perspektiv och där kreativitet är en drivkraft för utveckling och innovation. Du rapporterar direkt till rektor och ingår i universitetets ledningsgrupp.
Befattningen som rektors rådgivare innebär att:
Leda universitetets strategiska arbete med att stärka kreativitetens bidrag till forskning, utbildning, samverkan och verksamhetsutveckling.
Initiera och utveckla strategiska regionala, nationella och internationella samarbeten som stärker universitetets kreativa profil och vår konkurrenskraft om externa forskningsmedel.
Initiera och stärka samarbeten inom utbildning och forskning där konstnärlig medverkan har en viktig roll och närvaro och som resulterar i nya sätt att förhålla sig till samhällsutmaningar och nya förslag till lösningar.
Erhålla extern finansiering som gör det möjligt för universitetet att genomföra önskade satsningar och förändringar kopplat till kreativitet.
Kommunicera och synliggöra universitetets arbete kopplat till kreativitet och dess resultat nationellt.
Bakgrund och erfarenhet
För att lyckas i rollen som rektors rådgivare tror vi att du har:
Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom det konstnärliga området
Goda nationella och internationella kontakter inom akademi, kultursektor, offentlig verksamhet och näringsliv.
Förmåga att omsätta visioner och idéer till konkreta initiativ och långsiktig utveckling.
God förståelse för den roll högre utbildning, forskning och innovation har för samhällsutvecklingen
Erfarenhet av att söka och erhålla externa medel.
Erfarenhet och kontakter som bidrar till att nå ut i media med nyheter om det arbete universitet gör.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från olika forskningsmiljöer.
Erfarenhet av internationell verksamhet.
Erfarenhet av att initiera och leda större utvecklings- eller innovationsprojekt.
Erfarenhet av arbete i gränslandet mellan konst, teknik och samhälle.
Viktiga personliga egenskaper:
Kreativ, nyfiken och utvecklingsorienterad.
Förmåga att inspirera och skapa engagemang.
Förmåga att bygga förtroende och skapa samverkan.
God kommunikativ förmåga och förmåga att verka i olika kulturella och sociala sammanhang.
Mod att pröva nya idéer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-01Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Placeringsort: Luleå
Ytterligare information
Vid frågor är du välkommen att kontakta Birgitta Bergvall-Kåreborn (rektor)
Telefon 073-818 1327
Mail: Birgitta.Bergvall-Kareborn@ltu.se
Fackliga företrädare
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Välkommen att lämna in din intresseanmälan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen nedan. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.
Sista dag att ansöka är 8 juli 2026
Referensnummer: 4076-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se/
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
9987191