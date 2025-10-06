Rektorer till förskoleförvaltningen
Nu finns en unik möjlighet att genom rektorsskapet bidra till en trygg och lärorik förskola för Malmö stads barn!
Vi erbjuder tre rektorstjänster som tillsammans med biträdande rektorer och förste förskollärare får förmånen att strategiskt leda och utveckla flera förskolor. I förskoleförvaltningen i Malmö stad får förskolefrågor fullt fokus och vi är en drivande aktör nationellt.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som rektor har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla utbildningen inom ditt rektorsområde. Du har ansvar för utbildningens kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Du sätter förskolans uppdrag och barnens bästa i fokus och kommunicerar mål och planer med dina medarbetare för att de ska se sin roll och betydelse för helheten. Du driver och leder det pedagogiska utvecklingsarbetet och ansvarar för att dina förskolor utvecklas i enlighet med läroplanen och övriga styrdokuments mål och intentioner.
Som rektor bidrar du med helhetsperspektiv både i ditt rektorsområde och för hela förskoleförvaltningen. Du visar riktningen, säkerställer att det finns en gemensam förståelse av uppdraget, samt stödjer och uppmuntrar medarbetarna till gemensamt ansvarstagande och engagemang. Tillsammans med biträdande rektorer och förste förskollärare bildar ni en ledningsgrupp för områdets förskolor. Du har det direkta personalansvaret för medarbetarna i din ledningsgrupp och de biträdande rektorerna har personalansvar för förskollärare, barnskötare och pedagoger. I rollen som rektor leder och stöttar du alla medarbetare så att de kan verka för barnens bästa.
Du sätter upp långsiktiga mål för dina förskolor och inspirerar till utveckling såväl i din ledningsgrupp som i utbildningsområdets rektorsgrupp. Som rektor får du möjlighet att - och förväntas - bidra till hela stadens utveckling och stärka likvärdigheten bland stadens förskolor.
Som rektor i förskoleförvaltningen får du:
• Göra skillnad för barn som verkligen behöver det
• Ingå i ett sammanhang med fullt fokus på förskolefrågor
• Leda andra ledare som har stort driv och engagemang
• Ingå i en utvecklingsinriktad ledningsgrupp tillsammans med andra rektorer, där ni kollegialt stödjer varandra i det kompensatoriska uppdragetKvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleexamen och flera års erfarenhet från ledningsuppdrag med medarbetaransvar och/eller erfarenhet från pedagogiskt ledningsuppdrag. Det är meriterande om du har erfarenhet från att leda andra ledare, gärna i förskoleverksamhet. Du har ett stort samhällsintresse och erfarenhet av arbete med social hållbarhet där du har samverkat och nätverkat med andra samhällsaktörer.
Du är väl insatt i såväl det statliga som det kommunala uppdraget, har god kännedom om skollagen och har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och nära pedagogiskt ledarskap. Det är viktigt att du känner dig bekväm med att hantera intern och extern kommunikation, då du ibland kommer leda förvaltningsövergripande projekt och processer samt agera talesperson.
Som rektor ser du utveckling och potential i förändringar, har god förmåga att visa vägen framåt och leder med tillit. Med ett entusiasmerande och kommunikativt ledarskap karaktäriserat av lyhördhet och handlingskraft fattar du kloka och modiga beslut som bidrar till utveckling. Du vill arbeta i en komplex och dynamisk miljö och trivs i rollen som förebild. Du är trygg i din ledarroll och ser kraften av att arbeta tillsammans.
Om arbetsplatsen
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar och just nu pågår ett spännande och framåsyftande förändringsarbete som du blir en del av. Vi har cirka 4500 medarbetare som varje dag möter cirka 15 500 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Som medarbetare hos oss blir du del av en organisation där många spännande initiativ och idéer tar fart. När det gäller förskola vänds många blickar mot förskoleförvaltningen i Malmö stad. Det gillar vi.
Vi är organiserade i tre utbildningsområden som var och en leds av en utbildningchef. Tillsammans med 12-14 rektorer per utbildningsområde ingår du i ledningsgruppen för ett av utbildningsområdena. Här kan du läsa mer om organisationen på förskoleförvaltningen. Förskoleförvaltningen - Malmö stad (malmo.se)
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Från mars 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
