Rektor vuxenutbildning
Falköpings kommun / Pedagogchefsjobb / Falköping Visa alla pedagogchefsjobb i Falköping
2026-07-20
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Vi söker en trygg och närvarande ledare som ser vuxenutbildningens betydelse för individens möjligheter och samhällets kompetensförsörjning.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som rektor leder du en skolenhet inom kommunal vuxenutbildning med huvudsakligt ansvar för yrkesutbildningar och anpassad utbildning. Tillsammans med kollegor, medarbetare, arbetsgivare och regionala samverkansparter bidrar du till att skapa utbildningar av hög kvalitet som möter arbetsmarknadens kompetensbehov och ger människor möjlighet till arbete och fortsatta studier.
I rollen som rektor leder du verksamheten utifrån nationella mål samt kommunens uppdrag och har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på hög kvalitet och goda resultat och ingår i ledningsgruppen för Vuxnas lärande där du bidrar till hela verksamhetens utveckling.
En viktig del av uppdraget är att skapa och utveckla långsiktiga samarbeten med arbetsgivare, branschföreträdare, Arbetsförmedlingen, andra myndigheter och utbildningsanordnare. Du företräder också verksamheten i det delregionala samarbetet inom Yrkesvux och bidrar till att utbildningsutbudet utvecklas utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov.
Du utövar ett tryggt och tillitsfullt ledarskap och motiveras av att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare och kollegor. Genom dialog och ett tillitsfullt ledarskap bygger du goda relationer, skapar engagemang och driver utveckling med fokus på kvalitet och resultat. Du ser både människors och verksamhetens utvecklingsmöjligheter och har förmåga att omsätta mål till konkret verksamhetsutveckling. Tillsammans med medarbetare, kollegor och verksamhetschef skapar du förutsättningar för en verksamhet som gör verklig skillnad för de studerande och bidrar till arbetsmarknadens kompetensförsörjning.
Vad söker vi hos dig?
Vi ser att du har en pedagogisk högskoleutbildning och det är meriterande om du genomfört eller har påbörjat den statliga rektorsutbildningen, alternativt har erfarenhet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt för uppdraget.
Vi vill att du:
har erfarenhet av att leda medarbetare och verksamhet inom utbildningsområdet.
har erfarenhet av personal-, budget- och verksamhetsansvar.
har erfarenhet av att samverka med externa aktörer och att bygga långsiktiga relationer med exempelvis arbetsgivare, myndigheter eller andra samverkansparter.
har god kunskap om skolors styrdokument samt systematiskt kvalitetsarbete och har ett genuint intresse för vuxnas lärande.
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har god digital kompetens.
Det är meriterande om du:
har erfarenhet från kommunal vuxenutbildning och god kunskap om yrkesutbildning.
har erfarenhet av regional samverkan inom Yrkesvux och kunskap om de statsbidrag och regelverk som styr vuxenutbildningen.
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är också meriterande.
Upplysningar
Intervjuer kommer att ske 19-20 augusti på plats i Falköping.
Det kan bli aktuellt med tester i senare del av rekryteringen.
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens registerutdrag för arbete inom skolväsendet (RPS 442.5 2008-06-18/1).
Länk till aktuell blankett hittar du här:
Arbete inom skolväsendet | Polismyndigheten
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
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• I Falköpings kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om lön, vid frågor kontakta rekryterande chef.
• Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Arbetsplats
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen, Vuxnas Lärande Kontakt
Lena Jansdotter Carlstedt lena.jansdottercarlstedt@falkoping.se 0515-887134 Jobbnummer
10007521