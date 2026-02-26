Rektor till Vuxnas lärande
2026-02-26
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Vuxnas lärande omfattar både kommunal vuxenutbildning på grund- och gymnasienivå, gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar samt Lärcentrum. Vuxenutbildningen samverkar både lokalt, regionalt och nationellt inom olika delar av vår verksamhet och utveckling av verksamhet kopplat till olika statsbidrag sker kontinuerligt, vilket ställer stora krav på flexibilitet, samordning och samverkan med andra verksamheter.
Som rektor för Vuxnas lärande leder du det pedagogiska arbetet i enlighet med styrdokument, kommunala förvaltningsövergripande mål och uppdrag samt vuxenutbildningsförordningen. Du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar.
Vuxenutbildningen ska bidra till tillväxt och utveckling utifrån de behov kommunen och regionen har. Tillsammans med kollegor, medarbetare och förvaltning bidrar du till samverkan med näringsliv, kommuner och övriga verksamheter inom kommunen. Detta sker bland annat i den lokala ledningsgruppensgruppen, ledningsgruppen för frivilliga skolformer samt i nära samverkan med Kompetensförsörjningsenheten och Arbetsförmedlingen. I uppdraget ingår även att ansvara för studie- och yrkesvägledning samt administration.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och stabil i ditt ledarskap. Du har förmågan att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet samt kan skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten. Du ser möjligheterna i förändringar och drivs av dessa, samt att du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Du arbetar aktivt med verksamhetens systematiska kvalitetsarbete i nära samverkan med dina medarbetare. Du är öppen för dina medarbetares idéer och stolt över ditt arbete. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor och arbetar för hela vuxenutbildningen bästa. Du har god samarbetsförmåga.
God datavana är nödvändigt för att kunna hantera de administrativa system du har som stöd i ditt dagliga arbete. Du har god kommunikativförmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Du ska ha en pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av arbete med Vuxenutbildning och pedagogiskt arbete är meriterande.
Det är även meriterande om du har en slutförd eller påbörjad rektorsutbildning.
ÖVRIGT
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
