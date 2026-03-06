Rektor till Vindelns kommun
Vindelns kommun, Barn- och utbildningssektorn / Pedagogchefsjobb / Vindeln Visa alla pedagogchefsjobb i Vindeln
2026-03-06
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en rektor till Vindelns kommun. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som rektor har du ett meningsfullt arbete där du är med och leder utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Du är en nyckelspelare i skolans utveckling då dina beslut och ditt ledarskap påverkar många människors liv och framtid. Du skapar goda relationer och ett gott samarbetsklimat med bland annat personal, elever och vårdnadshavare. Genom att våga utmana din omgivning på ett positivt sätt skapar du engagemang.
Som rektor leder du verksamheten mot uppsatta mål och du ansvarar för att mål och resultat systematiskt följs upp och utvärderas. Du har ett övergripande ansvar för personal, verksamhet och budget. Du är drivande i utvecklingen av verksamheten både enskilt och tillsammans med dina kollegor.Du tillhör barn- och utbildningssektorns ledningsgrupp, bestående av sektorchef samt rektorer.
Du leder och samordnar elevhälsoarbetet inom skolan, samt ansvarar för delar av elevhälsan. I Vindelns kommun finns även ett väl fungerande trygghetsarbete där ett trygghetsteam är ett bra stöd för dig som rektor.
Skolorna i Vindelns kommun har en tydlig profil mot entreprenöriellt lärande. Det finns ett befäst samarbete med det lokala näringslivet och årligt återkommande arrangemang som vi hoppas att du vill utveckla vidare. Här finns en stor potential att ta satsningen på entreprenöriellt lärande till nästa nivå.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som har dokumenterad pedagogisk bakgrund och det är positivt om du har erfarenhet av ledande uppdrag inom pedagogisk verksamhet. Det är även positivt om du har genomfört eller påbörjat rektorsutbildning eller rekryteringsutbildning. För att trivas i rollen behöver du känna dig trygg med budgetansvar, ekonomi och personalledning.
Vi söker en målinriktad och driven ledare med ett tillitsfullt, engagerat och närvarande ledarskap. Du är trygg i din ledarroll och har mod att fatta beslut. Du har förmågan att inspirera, motivera och få med dig andra. Det förutsätter en god samarbetsförmåga och att du är tydlig i din kommunikation. Du har goda kunskaper i svenska språket och kan utrycka dig väl i både tal och skrift.
Du har ett starkt engagemang för skolutveckling och driver självständigt ditt arbete framåt. Du har god struktur och planering, men du har även förmågan att ställa om och prioritera i arbetet när förutsättningarna förändras.
KRAV
- Dokumenterad pedagogisk bakgrund
- Erfarenhet av ledande uppdrag inom pedagogisk verksamhet
- B-körkort
- För denna tjänst krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag från Polisens belastningsregister innan anställning
DIN NYA ARBETSPLATS
Din arbetsplats blir på kommunens grundskolor och fritids för F-6 i byarna Tvärålund, Granö och Hällnäs med ca 100 elever. Du kommer representera din verksamhet i sektorns ledningsgrupp där sektorchef tillsammans med 5 rektorer ingår och tillsammans representerar vi utbildningssektorn från förskola upp till vuxenutbildning.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval: Urval och intervjuer sker löpande
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
