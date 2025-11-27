Rektor till Västerhaninge Montessoriskola - Ugglan
Västerhaninge Montessoriskola Ekonomisk fören / Pedagogchefsjobb / Haninge Visa alla pedagogchefsjobb i Haninge
2025-11-27
Som rektor har du det övergripande ansvaret för skolans pedagogiska utveckling, kvalitet och resultat. Du leder verksamheten nära personal, styrelse och arbetar för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och välmående.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
Leda det pedagogiska utvecklingsarbetet och säkerställa hög undervisningskvalitet.
Systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsoarbete och ansvar för trygghet och måluppfyllelse.
Personalansvar, arbetsmiljöansvar och rekrytering.
Driva utvecklings- och förändringsarbete i nära samarbete med personal och skapa en kultur präglad av delaktighet och samarbete.
Kontinuerligt följa upp, analysera och utvärdera verksamheten - även under perioder med hög arbetsbelastning.
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet som rektor eller skolledare.
Högskoleutbildning med pedagogisk inriktning.
Genomförd och avslutad rektorsutbildning.
God kunskap om skolans styrdokument, arbetsrätt och systematiskt kvalitetsarbete.
Meriterande: utbildning eller erfarenhet av montessoripedagogik. Dina personliga egenskaper
Vi söker en rektor som är:
Tydlig, kommunikativ och inspirerande i sitt pedagogiska ledarskap.
Strukturerad, målmedveten och resultatorienterad.
Nytänkande, modig och lösningsorienterad.
Lyhörd och relationell med god förmåga att samarbeta.
Trygg i att leda både självständigt och i nära samverkan.
Van vid att hantera varierande arbetsbelastning.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.Övrig information
