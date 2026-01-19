Rektor till Valsätraskolan F-9 Uppsala kommun
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Pedagogchefsjobb / Uppsala Visa alla pedagogchefsjobb i Uppsala
2026-01-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
Led med hjärta - utveckla med driv!
Vill du leda en stor och dynamisk F-9-skola där du får möjlighet att göra verklig skillnad - för elever, medarbetare och hela skolans framtid? Nu söker vi en trygg, engagerad och utvecklingsinriktad rektor till Valsätraskolan, en kommunal skola med stark förankring och höga ambitioner, belägen några kilometer från centrala Uppsala. Välkommen med din ansökan!
Valsätraskolan är en livfull och mångfacetterad skola med drygt 900 elever i förskoleklass till årskurs 9. Verksamheten är organiserad i två enheter: Valsätraskolan (F-3, 7-9 samt fritidshem) och Lilla Valsätraskolan (4-6), vilket skapar goda förutsättningar för både närhet och helhet i skolledningen.
Här står elevernas lärande och välmående i centrum. Valsätraskolan präglas av en stark värdegrund där trygghet, respekt och höga förväntningar går hand i hand. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar, uppleva glädjen i lärandet och känna stolthet över sina framsteg - även när vägen dit innebär utmaningar.
Läs mer om Valsätraskolan här! (https://valsatraskolan.uppsala.se/)
Ditt uppdrag
Vi söker en trygg och erfaren skolledare som inte bara förvaltar, utan också driver utvecklingen framåt. Hos oss leder du den pedagogiska verksamheten i en F-9-verksamhet med drygt 900 elever och ansvarar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, elevhälsa och arbetsmiljö. Du leder och driver skolans systematiska kvalitetsarbete gällande kunskapsresultat och kunskapsutveckling tillsammans med två biträdande rektor och övriga medarbetare för att varje elev ska få rätt stöd och utmaningar.
Du förväntas bjuda in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntra till en arbetsmiljö präglad av kreativitet och lösningsfokus. Du skapar förutsättningar för en flexibel och hållbar organisation som stödjer medarbetarna i grundskolans uppdrag.
I Uppsala kommun får du som rektor möjlighet att utvecklas i samarbete med andra rektorer. Du ingår i ett skolområde där du tillsammans med andra rektorer driver skolutvecklingsfrågor. Avdelning grundskola har som prioriterade utvecklingsområden det systematiska kvalitetsarbetet och likvärdig skola.
Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller bland annat ekonomi, hr, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering, it och fastigheter. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.Publiceringsdatum2026-01-19Bakgrund
Vi söker dig som har:
• erfarenhet som rektor inom grundskolan, med ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, elevhälsa och arbetsmiljö (meriterande om du har erfarenhet F-9)
• högskoleexamen med pedagogisk inriktning
• avslutad eller pågående statlig rektorsutbildning (RUT) (meriterande)
• erfarenhet av att leda och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet
• god förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift
• goda kunskaper om grundskolans styrdokument
Din ledarstil:
Du är tydlig och handlingskraftig, tar ansvar och driver arbetet framåt mot goda resultat. Med prestigelöshet och lyhördhet skapar du samarbete och förtroende. Du är modig och kreativ, vågar testa nya idéer och ser till helheten när beslut ska fattas.
Självklart har du förståelse för ekonomiska samband och vet hur man skapar en verksamhet i balans - samtidigt som du alltid håller fokus på elevernas bästa.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Stefan Jakobsson, verksamhetsområdeschef, 018-726 05 75 eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83.
Fackliga företrädare: Sveriges Skolledare: Johanna Wallin, 018-727 63 21.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Om arbetsplatsen
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat. Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/Vi
kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Stefan Jakobsson 018-7260575 Jobbnummer
9690426