Rektor till Vallens skola
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Pedagogchefsjobb / Sundsvall Visa alla pedagogchefsjobb i Sundsvall
2026-07-17
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Vi söker dig som vill arbeta för att varje elev ska få den bästa starten i livet i uppdraget som rektor på Vallens skola!
Välkommen till Vallens skola i Kovland! Vi är den lilla skolan i lantlig miljö där vi värnar om natur och rörelse. Vår målsättning är att ge våra elever ett hållbart lärande som en grund inför livet och samhället.
Vallens skola är en f-6-skola med ca 175 elever. Pedagogerna är organiserade i två arbetslag, f-2 och 3-6. Fritidshemmet har ca 100 elever inskrivna, fördelade på tre avdelningar f, åk 1-2 och åk 3-6. Fritidshemmet ansvarar för rastverksamheten och arbetar i arbetslag.
Så här bidrar du i rollen som rektor på Vallens skola
Som rektor har du ett helhetsansvar för Vallens skola. Du leder och fördelar arbetet på skolan med syftet att varje elev ska lyckas och ditt främsta fokus är elevernas kunskapsutveckling. Du ingår i en rektorsgrupp under ledning av verksamhetschef och tillsammans med andra skolledare ingår du i ett kollegialt sammanhang. Du skapar framgångsrika relationer med vårdnadshavare, elever och medarbetare.
Skolan har ett pågående utvecklingsarbete med positiva resultat och du förväntas ta vid i detta pågående arbete och inkludera medarbetarna för att skapa delaktighet och samsyn i arbetet framåt.
För att trivas i uppdraget behöver du ha förmågan att se möjligheter i förändringar och kunna lösa problem som uppstår på ett sätt som leder arbetet vidare. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning mot pedagogik. Det är meriterande om du har genomfört eller påbörjat rektorsprogrammet.
Du har flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta som chef med personal- och budgetansvar inom grundskolan eller annan jämförbar skolform samt flerårig erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete i skolverksamhet. Vidare är du väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. Du har pedagogisk insikt förvärvad genom erfarenhet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av ledarskap i andra sammanhang som exempelvis idrottsledare.
Du är en erfaren, trygg ledare som trivs med att leda i förändring. Med vårt uppdrag i fokus tillämpar du ett inkluderande, delegerande och utvecklande ledarskap som speglar sig i våra ledord mod, helhetssyn och öppenhet. Du är genuint intresserad av pedagogisk utveckling och arbetar aktivt tillsammans med medarbetarna för att skapa en kvalitativ och tillgänglig lärmiljö. Din förmåga att samarbeta och samverka, både internt och externt är god och du är tydlig och transparent i din kommunikation. Du skapar framgångsrika relationer med vårdnadshavare, elever och medarbetare.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem och Office-paketet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt det pedagogiska ledarskapet.
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal:
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Jobbnummer
10004844