Rektor till Tegelhagens skola
Sollentuna Kommun / Pedagogchefsjobb / Sollentuna Visa alla pedagogchefsjobb i Sollentuna
2025-12-22
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Tegelhagens skola är en kommunal F-9 skola med ca 630 elever. Skolan ligger i ett lugnt bostadsområde i södra Sollentuna, i en naturskön omgivning med närhet till skog, äng och sjö. I Tegelhagens skola är elevens utveckling och välbefinnande alltid i centrum. Skolan har höga trygghetssiffror bland eleverna och låg personalomsättning och hög trivsel bland våra kompetenta medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
I rollen har du ett övergripande ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet, budgeten, elevernas resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor. Du leder verksamheten mot ökad måluppfyllelse för eleverna utifrån tilldelade resurser och utvecklar skolan i nära samverkan med medarbetarna, med utgångspunkt i analyser av resultat och skolresans fokusområden: tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet.
Du leder, stöttar och kompetensutvecklar dina medarbetare samt verkar aktivt för att marknadsföra skolan som en attraktiv arbetsgivare.
Som chef och ledare hos oss är du en naturlig förebild för kommunens gemensamma värderingar, nytänkande, ansvarstagande och välkomnande, där du varje dag uppmuntrar, utmanar och skapar förutsättningar för att dina medarbetare ska nå uppsatta mål.
Som rektor i Sollentuna kommun leds du av skolchef och ingår i en kompetent och ambitiös rektorsgrupp som består av 15 rektorer med ansvar för grundskola och anpassad grundskola.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill leda en skola med höga elevresultat och tydliga ambitioner, och som har mod och vilja att driva skolans fortsatta utveckling framåt.
Du har en högskoleexamen med pedagogisk inriktning, gärna grundskollärarexamen. Du har genomgått det statliga rektorsprogrammet och har erfarenhet av att arbeta som skolledare inom grundskolan.
Som skolledare är du engagerad, tydlig och närvarande. Du skapar goda relationer med elever, medarbetare och vårdnadshavare och leder verksamheten med tillit och struktur.
Du är driven och har förmåga att både vidareutveckla det arbete som redan bedrivs och att initiera förändring när det behövs, alltid med varje elevs bästa i fokus.
Elevhälsa är en självklar del av ditt ledarskap. Du förstår vikten av tidiga insatser samt ett systematiskt arbete med särskilt stöd och närvarofrämjande åtgärder.
Skolan arbetar med ett flerlärarsystem, vilket innebär att du behöver ha intresse för och erfarenhet av att leda en organisation där samarbete kring planering och elever står i centrum.
Du har en mycket god kommunikativ förmåga och kan på ett förtroendefullt sätt nå fram till såväl interna som externa målgrupper
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett viktigt och spännande rektorsuppdrag i en stark skolkommun. Rollen ger dig stora möjligheter till professionell utveckling och stort ansvar. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs bakgrundskontroll.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Jobbnummer
9661688