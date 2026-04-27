Rektor till skolområde Centrum 07
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Beskrivning
Vill du vara med och forma framtiden för skolorna i skolområde Centrum 7?
Som rektor hos oss får du möjlighet att driva utvecklingen av undervisningen och tillsammans med våra 4 biträdande rektorer, 120 medarbetare samt cirka 700 elever skapa en skolgång där alla kan lyckas.
Centrum 7 är ett skolområde inom stadsområdena Guldheden och Landala. De skolor som ligger organiserade inom Centrum 7 är Guldhedsskolan F-9, Landalaskolan 1-6 anpassad grundskola samt Mossebergsskolan F-2. På grund av förändringar i skolenhetsstrukter kommer Guldhedsskolan till hösten ha elever i årskurs 2-9.
Skolområdet har cirka 700 elever varav cirka 32 av våra elever går inom anpassad grundskola. Guldhedsskolan har cirka 525 elever samt en SU-verksamhet, Landalaskolans anpassade grundskola har cirka 32 elever och Mossebergsskolan har cirka 140 elever.
Vi vill att våra elever ska känna sig välkomna, trygga och få möjlighet att växa i sitt lärande. Delaktighet och samarbete är för oss självklart i vår strävan att alla ska lyckas.Dina arbetsuppgifter
Som rektor leder du skolområdets fortsatta utveckling med fokus på undervisningens kvalitet och ett starkt värdegrundsarbete - alltid med elevernas måluppfyllelse i centrum. Du är en nyckelperson i samverkan med andra aktörer i skolområdet och bidrar aktivt till att skapa en sammanhållen och välfungerande helhet.
Med utgångspunkt i våra styrdokument och med ett vetenskapligt förhållningssätt driver du utvecklingen framåt genom:
• tydligt och närvarande pedagogiskt ledarskap
• fokus på undervisningens kvalitet
• leda elevhälsans strategiska arbete
• delegering av ansvar, mandat och ledningsuppgifter
• systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete
Som rektor har du det övergripande ansvaret för att skolorna har en effektiv och utvecklingsinriktad organisation.
Du leder skolområdets ledningsteam och arbetar med gemensamma processer kring det systematiska kvalitetsarbetet, allt för att utveckla och säkerställa varje enhets arbete med fokus på undervisning och elevers lärande.
Du arbetar tillsammans med 4 biträdande rektorer i ett skolledningsteam. Tillsammans skapar ni goda förutsättningar för lärare och övrig personal att leda elevernas lärande.
Som rektor ingår du även i rektorsgruppen för utbildningsområde Centrum, som leds av utbildningschef. Du har tillgång till stöd från förvaltningen i områden såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet- och utveckling, digitalisering, analys och juridik.
I Göteborgs Stad arbetar vi för en hållbar och meningsfull vardag. Här får du möjlighet att kombinera ett utmanande och utvecklande uppdrag med balans i livet.
Tillsammans arbetar vi för ökad likvärdighet och för att alla elever ska få undervisning av hög kvalitet - oavsett förutsättningar. Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Högskoleexamen motsvarande 180 hp där pedagogik varit en del av utbildningen.
• Flerårig chefserfarenhet inom skola eller förskola som rektor eller biträdande rektor eller annan likställd chefserfarenhet.
• Rektorsutbildning.
• Har kunskaper om lag och förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för samtliga skol- och verksamhetsformer inom grundskolan.
• Har kunskaper om ekonomistyrning och resursfördelning.
• Har kunskaper om lagar och förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret.
• Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljöarbete.
För tjänsten är det meriterande om du:
• Har gått chefs- eller ledarutvecklingsprogram/-utbildning.
• Har gått chefsutvecklingsprogram för att leda andra chefer.
• Har erfarenhet av att leda andra chefer.
• Erfarenhet från förvaltningsövergripande utvecklingsarbeten.
• Erfarenhet av ledarskap som främjar samverkan med externa aktörer.
• Erfarenhet av/kunskap om anpassad grundskola.
Personliga kompetenser:
Du har god analytisk förmåga och kan effektivt identifiera kärnan i komplexa frågor samt ett problem samt omsätta insikter i genomförbara lösningar. Du förstår din verksamhets roll i ett större sammanhang och bidrar aktivt i övergripande frågor för att skapa mervärde.
Som person är du även lyhörd och söker aktivt andras perspektiv med respekt och omtanke. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Med tydliga mål som drivkraft omsätter du intentioner i handling. Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning.
Vill du arbeta tillsammans för att alla ska lyckas? Då är det dig vi söker!
Intervjuer är planerade till den 25/5 och 26/5.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Anders Wallin anders.wallin@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9877532