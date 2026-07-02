Rektor till Realgymnasiet Västerås
Lärande i Sverige AB / Pedagogchefsjobb / Västerås Visa alla pedagogchefsjobb i Västerås
2026-07-02
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Vill du kombinera pedagogiskt ledarskap med långsiktig utveckling och vara en synlig representant för en skola som elever aktivt väljer?
På Realgymnasiet i Västerås söker vi nu en rektor som vill ta helhetsansvar för en etablerad verksamhet med stark branschförankring och tydlig yrkesprofil.
Vi erbjuder idag frisör och stylist, och naturbruksprogrammet med inriktningarna hästhållning, djurvård och naturturism. Våra utbildningar bygger på nära samverkan med bransch och ett tydligt fokus på att förena elevernas intressen med kunskap och yrkesskicklighet. Vi har ca 230 elever och lite drygt 30 anställda med olika tjänstgöringsgrad på skolan.
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Därför skapar vi utbildningar där teori och praktik samspelar och där varje elev får förutsättningar att lyckas – under skoltiden och vidare i arbetslivet.
Vi söker en verksamhetsnära rektor till Realgymnasiet Västerås
Som rektor har du det övergripande ansvaret för skolans verksamhet, personal och ekonomi. Du leder det pedagogiska arbetet, driver det systematiska kvalitetsarbetet och säkerställer att vi fortsätter leverera stabila och goda resultat.
Rollen innebär att du:
Leder och utvecklar verksamheten utifrån tydliga mål och uppföljning
Ansvarar för budget, resursfördelning och arbetsmiljö
Säkerställer hög kvalitet i undervisning och elevresultat
Bygger och förvaltar relationer med bransch och samarbetspartners kring APL
Är en närvarande och förtroendeskapande representant för skolan i mötet med elever, vårdnadshavare och externa aktörer
Bidrar aktivt till skolans långsiktiga utveckling och attraktionskraft
Du arbetar nära lärare, elevhälsa och administrativ personal och skapar struktur, tydlighet och engagemang i vardagen. Som Rektor ingår du i gymnasiechefs ledningsgrupp för Team Nord och samverkar med rektorskollegor inom koncernen. Rollen kombinerar ett tydligt pedagogiskt ledarskap med strategiskt ansvar för skolans fortsatta position och utveckling i regionen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Första kontakt och intervjuer kommer att genomföras i augusti.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
En färdigställd högskoleutbildning med pedagogisk inriktning eller motsvarande.
Erfarenhet av ledande uppdrag så som förstelärare, arbetslagsledare eller liknande.
Påbörjad eller slutförd rektorsutbildning.
Det är meriterande med:
Erfarenhet som biträdande rektor eller rektor.
Pedagogisk erfarenhet från gymnasiet.
Erfarenhet från yrkesprogram.
Erfarenhet från naturbrukssektorn
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och har förmåga att kombinera struktur med relationsskapande. Du arbetar systematiskt, gör väl avvägda prioriteringar och skapar engagemang hos både medarbetare och externa samarbetspartners.
Du ser värdet av att vara en synlig och närvarande ledare och förstår hur kvalitet, kultur och förtroende tillsammans bygger en attraktiv skola.
Du delar Lärandes kärnvärden – trygghet, utveckling, team och framgång.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande – där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892)
Slottsgatan 105 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Realgymnasiet Västerås Kontakt
Centralt fackligt ombud Sveriges Lärare
Johan Bengtsson johan.bengtsson@realgymnasiet.se Jobbnummer
9989388