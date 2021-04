Rektor till Österledskolan - Halmstads kommun, Skolområde Norr - Pedagogchefsjobb i Halmstad

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.Österledskolan är en 7-9 skola som ligger mitt i Oskarströms samhälle knappt två mil norr om Halmstad längs Nissastigen. Skolan har nära till vacker natur med Furulundsbadet, idrottsplats, motionsspår, isbana och skidbacke inom gångavstånd. Österledskolan är Halmstads kommuns enda 7-9 skola och leds idag av två rektorer.2021-04-13Är du en modig, trygg och tydlig skolledare som brinner för alla barns rätt till likvärdig utbildning? Är du dessutom prestigelös, lösningsorienterad samt van vid att leda utveckling? Då kan du vara vår nya rektor!Som vår nya rektor kommer du leda som ansvarig rektor för Österledsskolan. Det ingår att både leda den pedagogiska verksamheten samt arbetsorganisationen för 7-9. På Österledskolan arbetar du nära en rektorskollega och båda rektorerna kommer ansvara för elevgrupper i skolans samtliga årskurser. Det kommer finnas goda möjligheter till en bra start då du kommer få möjlighet att gå bredvid en av rektorerna som går i pension en bit in på höstterminen. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:Elev- och personalansvar för Österledskolan 7-9.Övergripande ansvar för verksamheten och att den bedrivs inom givna ekonomiska ramar.Direkt personalansvar innebärande bla årliga medarbetar- och lönesamtal samt verksamhets- och arbetsmiljöfrågor.Samarbete med övriga skolledare i skolområde norr.Ansvara för Österledskolans elevers pedagogiska utveckling och resultat.Delta aktivt i hela Barn- och ungdomsförvaltningens utvecklingsarbete utifrån övergripande vision och målbild.Vår nya rektor ska ha en god pedagogisk insikt varför vi ser att du har en examen inom en pedagogisk grundutbildning samt både har erfarenhet som pedagog och rektor i grundskolan. Det är meriterande om du dessutom har en specialpedagogisk kompetens samt har både erfarenhet som rektor på grundskolans senare år och har arbetat med elever med behov av särskilt stöd. Det är också önskvärt om du har någon form av skolledarutbildning eller har slutfört rektorsprogrammet. Då skolan ligger utanför Halmstad ser vi det som ett krav med körkort B.Som person är du en god organisatör, tydlig och inkluderande i ditt ledarskap och förankrar det du gör med stöd i styrdokument och aktuell forskning. Du är en prestigelös, lyhörd och tillitsfull ledare som skapar förutsättningar för din personal att lyckas samt är tydlig med vad du förväntar dig av dem och vad de kan förvänta sig av dig. Du har förmågan att agera professionellt och har lätt för att skilja på sak och person. Du är en av dem som står stadigt när det blåser och har lätt för att se möjligheter där andra ser hinder. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker från och med HT21. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02