Rektor till Ölmestadskolan och Ängslyckans skola
Gislaveds kommun / Pedagogchefsjobb / Gislaved Visa alla pedagogchefsjobb i Gislaved
2026-03-17
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
Publiceringsdatum2026-03-17
Nu söker vi rektor till våra två skolor i Reftele och Ås.
Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig och nyfiken. Du vågar prova nya idéer som ligger i tiden med dagens och morgondagens krav från omvärlden. Du värnar främst ditt område men utgår samtidigt från ett helhetsperspektiv för Gislaveds kommun.
Vår rektor för Ölmestadskolan och Ängslyckans skola går vidare till nytt uppdrag inom organisationen och nu söker vi en efterträdare som med stolthet, stort engagemang och lust att lära vill leda och fortsätta utveckla skolan tillsammans med personalen. Ölmestadskolan är en F-9-skola belägen i Reftele med ca 250 elever och 35 personal och Ängslyckans skola är en F-6-skola belägen i Ås med ca 55 elever och 10 personal. Som ledningsstöd på skolan finns biträdande rektor, elevhälsoteam, förstelärare samt skoladministratör.Dina arbetsuppgifter
Som rektor för Ölmestadskolan och Ängslyckans skola arbetar du tillsammans med dina medarbetare, elever och vårdnadshavare för att skapa goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Du utvecklar och organiserar verksamheten genom ett verksamhetsnära ledarskap som sätter eleven i centrum. Som ledare är du närvarande, lyhörd, flexibel och skapar förutsättningar för dina medarbetare att växa i sitt uppdrag.
Du ansvarar för att organisera arbetet för elever och personal. Du följer upp undervisningen, identifierar utvecklingsområden, vidtar åtgärder samt utvärderar dess effekter inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Du leder elevhälsans arbete på skolan men elevhälsochefen är chef för skolsköterska och kurator. Du leder och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet samt ansvarar för skolans personal, ekonomi och budgetarbete.
Pågående övergripande utvecklingsarbete i kommunens grundskolor utgår från god undervisning, hög närvaro och bra och trygga övergångar. På Ölmestadskolan och Ängslyckans skola driver rektor utvecklingsarbetet tillsammans med förstelärare och personal. Under läsåret 2025/2026 har de prioriterade målen varit läsning, studieteknik och matematikutveckling. Skolorna har en vision "Lust att lära, rätt att lyckas" och vi arbetar ständigt med att utveckla relationen mellan elev och personal för att få eleverna att utvecklas maximalt utifrån sin förmåga.
I rollen som rektor ingår du i grundskolans rektorsgrupp som träffas regelbundet. Du får löpande kompetensutveckling för ett hållbart och kvalitetssäkert ledarskap. Till din hjälp har du rektorskollegor, verksamhetschef för grundskola/anpassad grundskola och en stab som stöttar dig i frågor som rör bland annat systematiskt kvalitetsarbete, ekonomi, digitalisering och hr-frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en helhetssyn på barns utveckling och lärande samt har förmågan att skapa goda tillitsfulla relationer som bidrar till engagemang och motivation. Du har dokumenterad erfarenhet av att driva utvecklings- och förbättringsarbete samt att leda systematiskt kvalitetsarbete. Vi vill att du är utvecklingsorienterad och håller dig uppdaterad, är påläst och intresserad av aktuell skolutveckling. Du har kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete och har erfarenhet av budgetarbete.
Du är högskoleutbildad och har lärarlegitimation. Du har erfarenhet av utbildningsverksamhet och pedagogiskt arbete. Ledarerfarenhet och genomförd rektorsutbildning är ett krav.
Vi vill att ditt ledarskap grundar sig i tillit där det i praktiken visas genom tilltro till dina medarbetares kunskaper, engagemang och vilja att lyckas med sitt uppdrag.
Ditt ledarskap är djupt förknippat med din förmåga att kommunicera. Hos oss innebär det att du leder verksamheten genom att bygga relationer och skapa delaktighet. De fyra viktigaste kommunikativa förmågorna för en chef i Gislaveds kommun är engagemang, tydlighet, lyhördhet och analytisk förmåga.
Tillsammans med dina medarbetare främjar du nya tankar och idéer som för Gislaveds kommun framåt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår. Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Intervjuer för tjänsten genomförs i första hand 9/4 och 10/4.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/82".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verksamhetsområde grundskola och Anpassad grundskola, Ölmestadsskolan F-9 Kontakt
Christina Lindqvist 0371-81173
