Rektor till nya Kronetorpskolan
2025-11-06
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
Visa alla jobb hos Burlövs kommun i Burlöv
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Vi är en kommun mitt i en region där tillväxt, innovation och samverkan är centrala drivkrafter. Här arbetar vi nära varandra, med korta beslutsvägar och ett tillitsfullt ledarskap. Tillsammans skapar vi ett hållbart arbetsliv och utvecklar välfärden - med fokus på utbildning, delaktighet och framtidstro.
Vi är stolta över att vara en utbildningskommun där kreativitet, glädje och hög kvalitet genomsyrar undervisningen - från förskola till vuxenutbildning. Våra chefer har ett rimligt antal medarbetare, vilket ger utrymme för närvarande ledarskap och goda relationer.
Om Kronetorpskolan - en nyckel i framtidens samhällsbygge
Burlöv växer. Just nu utvecklar vi centrala Burlöv som binder samman Arlöv och Åkarp.
Vi bygger en levande plats, i hjärtat av denna planerar vi med höga ambitioner Kronetorpskolan - en ny F-6 skola för ca 550 elever. Skolan ska bli ett föredöme för hur arkitektur, pedagogik och samhällsutveckling kan samverka. En plats där elever inspireras att röra sig och lära genom alla sinnen. Här kommer det finnas kreativa rum för innovativ undervisning och lärmiljöer som väcker nyfikenhet, engagemang och glädje.
Nu söker vi en rektor som vill ta sig an en unik möjlighet att få bygga upp vår nya skola.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att bygga upp Kronetorpskolan från grunden.
Vi söker dig som är både en lagspelare och drivs av att utveckla och tänka nytt. Du behöver ha en gedigen pedagogisk kompetens och ett utvecklat sinne för strukturerade processer. Vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter tillsammans med ett kvalitativt och nära stöd. Förmågan att bygga relationer och kunna kommunicera både internt och externt kommer att vara nyckelkompetenser för uppdraget.
Uppdraget innebär att både vara en del av hela kommunens framgångsrika skolutveckling och samtidigt bygga upp en ny skola från start. Skolan kommer att växa successivt under de kommande åren och inledningsvis ha verksamhet för de yngre skolåren och anpassad grundskola. Du kommer att få vara med att rekrytera och bygga upp hela skolans team, samtidigt som skolan ska utrustas med nya och moderna lärmiljöer med tillhörande utrustning. Det är viktigt att du kan ha det långsiktiga perspektivet samtidigt som du kan gå ner i detaljfrågor.
Våra verksamheter präglas av tillgänglighet och vi ser likabehandling som en självklarhet där vi bemöter alla med respekt, vänlighet och förståelse. I Burlövs kommun visar vi omtanke och tror på ett lyhört bemötande. Vi bygger förtroende genom att vara tydliga och korrekta samt skapar delaktighet genom dialog och öppenhet.
Du kommer att tillhöra rektorsgruppen som leds av biträdande förvaltningschef som har verksamhetsansvar för grundskolan. Tillsammans med kollegor bygger vi gemensam utbildningskvalitet.Kvalifikationer
Du är en inspirerande ledare med pedagogisk högskoleutbildning och insikter om vad som kännetecknar god undervisning. Du har modet att tänka nytt och förmågan att få med dig andra. Du tror på alla elevers möjlighet att lyckas och på skolans kraft att göra skillnad.
För att lyckas i rollen ser vi att du har skolledarerfarenhet, van att arbeta strategiskt och är trygg i din yrkesroll. Du är van att bygga förtroende och kan hantera osäkerheter med lugn och tydlighet. Du behöver vara kommunikativ och ser mångfald som berikande för verksamheten och som en viktig del av utvecklingsarbetet.
Du behöver även ha en god planeringsförmåga och kunna fatta beslut i ett föränderligt sammanhang. Vi ser en genomförd eller påbörjad rektorsutbildning som meriterande.
Burlövs kommun erbjuder dig:
• En unik möjlighet att bygga upp från grunden och påverka framtidens skolutveckling
• En kommun där utbildning prioriteras och där ledarskap får ta plats
• Nära stöd, både från kollegor och förvaltning
• Forskarnätverk och samverkan med universitet
• En nära och tillitsbaserad organisationskultur
• Möjligheter till utveckling och lärande
Välkommen till Burlöv en liten kommun med stora ambitioner. Tillsammans skapar vi framtidens skola!
