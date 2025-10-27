Rektor till ny resursskola i Haninge
2025-10-27
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Hösten 2026 öppnar Haninge kommun en helt ny resursskola - och vi söker nu en driven, erfaren och handlingskraftig rektor som vill vara med och bygga en skola där elever med omfattande stödbehov får bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Skolan kommer att ligga centralt belägen i Handen, nära pendeltågstation.
I dagsläget har Haninge inga resursskolor. Istället erbjuder vi centrala lärstudios för elever med extraordinära behov, placerade på flera olika skolor. Den nya resursskolan kommer att ersätta dessa lärstudios, med målet att samla kompetens och resurser under ett tak för att skapa en mer sammanhållen och kraftfull verksamhet.
Ditt uppdrag
Som rektor får du det övergripande ansvaret att starta och leda Haninges nya resursskola. Du får en unik möjlighet att forma en verksamhet där eleven står i centrum och där varje medarbetare bidrar till att skapa en trygg, lärande och utvecklande miljö. Du förväntas leda och utveckla undervisningen i enlighet med skollagen och med utgångspunkt i varje elevs individuella behov.
Uppdraget som chef och ledare i Haninge kommun innebär att vara en förebild och se helhetsuppdraget - att vi arbetar för våra medborgare. Du är lojal mot verksamhetens mål och fattade politiska beslut, liksom följer skollag, förordningar, läroplan, arbetsgivarens riktlinjer, värderingar och policys. Chefsuppdraget innebär att ha mod att utmana till förändring genom att uppmuntra nya idéer, kreativitet och driva ständiga förbättringar.
Uppdraget innebär sammanfattningsvis:
- Att tillsammans med grundskoleavdelningen bygga upp en ny resursskola från grunden.
- Personal- och arbetsmiljöansvar.
- Att kommunicera skolans vision och mål på ett inspirerande sätt till elever, vårdnadshavare och medarbetare.
- Att driva verksamhetsutveckling och säkerställa hög kvalitet i undervisningen så att eleverna når en god måluppfyllelse
- Att ansvara för budget och ekonomisk uppföljning för att säkerställa att resurser används på ett effektfullt sätt
- Att ha en god samverkan med verksamhetschef och kollegor i rektorsgruppen
- Att verka i enlighet med Haninge kommuns personalpolitiska program.
Det här söker vi hos dig
Vi söker en trygg och prestigelös ledare som tar ansvar, vågar fatta beslut och be om hjälp när det behövs. Du är transparent, lyhörd och engagerad - och du inspirerar dina medarbetare genom att arbeta tillsammans mot tydliga gemensamma mål. Du använder ett situationsanpassat ledarskap och lägger tid på att coacha och stötta ditt team, hela tiden med elevernas kunskapsutveckling i fokus.
Kvalifikationer - vi söker dig som har:
- slutfört den statliga rektorsutbildningen - ytterligare ledarutbildningar är meriterande
- minst 4 års erfarenhet av att vara rektor i grundskola
- lärarexamen
- dokumenterad erfarenhet av att organisera för arbete med elever som har stora stödbehov
- mycket god kunskap om att organisera för ett systematiskt kvalitetsarbete där uppföljning och analys av resultat är en självklarhet
- erfarenhet av att arbeta med undervisningsutveckling på olika nivåer
- erfarenhet av och kunskap om att arbeta främjande och förebyggandende för barn och ungdomars välmående
- ha kunskap, erfarenhet och en vilja att utveckla och förbättra en organisation
- mycket god förmåga av att bygga välfungerande team som präglas av god värdegrund, tillsammansarbete och struktur
- god digital kompetens och förmåga att integrera digitala verktyg i verksamheten.
- mycket goda referenser från tidigare arbetsplatser
Det är dessutom meriterande om du har:
- erfarenhet av att leda en resursskola, eller liknande verksamhet
- erfarenhet av att framgångsrikt starta upp en ny verksamhet
Det här kan vi erbjuda dig
Hos oss får du möjlighet att sätta din prägel på en helt ny verksamhet. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer i ledningsgruppen för grundskolan. Vi har möjlighet till kompetensutveckling, friskvård, semesterväxling och löneväxling för pension.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Vi genomför bakgrundskontroller vid samtliga chefsrekryteringar. Dessa genomförs av upphandlad extern leverantör och sker i slutskedet av rekryteringsprocessen.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
