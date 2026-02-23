Rektor till Njutånger och Enånger F-6
Vill du leda två mindre F-6-skolor med stark gemenskap och korta beslutsvägar? Nu söker vi en trygg och engagerad rektor till Njutånger och Enånger skolor.
Söder om Hudiksvall ligger våra två tvillingskolor: Enånger skola med 77 elever och 12 medarbetare samt Njutånger skola med 71 elever och 14 medarbetare. Båda är certifierade som Hållbar skola och präglas av engagerade och rutinerade medarbetare med en stark vilja att tillsammans utveckla verksamheten så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Här finns närhet till naturen, skolskog, fotbollsplan, isbana och generösa skolgårdar. Som rektor arbetar du nära verksamheten i ett mindre sammanhang, samtidigt som du har kollegialt utbyte mellan skolorna och stöd från skoladministratör, förvaltning och ledningsgrupp.
Välkommen till oss - här arbetar vi för elevernas lärande, personalens arbetsglädje och för ett Hudiksvall tillsammans.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi.
Du:
leder och utvecklar det pedagogiska arbetet
driver det systematiska kvalitetsarbetet
skapar förutsättningar för en trygg och tillitsfull arbetsmiljö
ansvarar för budget, personalfrågor och arbetsmiljö
samverkar med vårdnadshavare, andra skolor och externa aktörer
bidrar aktivt i grundskolans ledningsgrupp och i kommunens långsiktiga utvecklingsarbeteProfil
Vi söker dig som är självständig och tydlig, som tar ansvar och fattar beslut med trygghet. Du är relationsskapande och bygger förtroende med personal, elever och vårdnadshavare, samtidigt som du är flexibel och hanterar förändringar på ett konstruktivt sätt.Kvalifikationer
- Pedagogisk högskoleexamen
- Erfarenhet av pedagogiskt arbete
- God digital kompetens och vana att arbeta i verksamhetssystem
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, i tal och skrift
- B-körkort
Meriterande:
- Rektorserfarenhet
- Påbörjad eller genomförd rektorsutbildning
- Erfarenhet av arbete med ekonomi, arbetsmiljö och/eller personalfrågor
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Före anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
